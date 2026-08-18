Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en Texas y cómo tramitarlo desde Dallas

El Consulado General de México en Dallas está disponible para todos los ciudadanos del vecino país que necesiten tramitar su pasaporte mexicano o renovarlo. Sin embargo, hay varios factores que debes considerar antes de iniciar el proceso.

El precio del documento depende principalmente de los años de vigencia solicitados, mientras que los requisitos pueden cambiar según la edad del solicitante y las características del pasaporte.

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¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en Dallas?

De acuerdo con las tarifas vigentes del Consulado General de México en Dallas, los costos establecidos para 2026 dependen del tiempo de validez del documento.

Los precios hasta el 31 de diciembre de 2026 son los siguientes:

Pasaporte con vigencia de un año: $44 dólares y disponible únicamente para menores de tres años.

$44 dólares y disponible únicamente para menores de tres años. Pasaporte con vigencia de tres años: $101

$101 Pasaporte con vigencia de seis años: $137

$137 Pasaporte con vigencia de 10 años: $209

Algunas personas pueden acceder a beneficios especiales. Los adultos mayores de 60 años y personas que acrediten una discapacidad tienen derecho a una reducción del 50% en el costo del pasaporte ordinario.

El Consulado General de México en Dallas aclara que esta reducción corresponde únicamente a la expedición del documento y no incluye otros servicios adicionales ofrecidos por la representación mexicana.

En caso de necesitar una emisión de emergencia, el costo aumenta. El solicitante debe pagar un 30% adicional sobre la tarifa correspondiente al periodo de vigencia elegido. Es lo que se conoce como “pasaporte express”.

Cómo tramitar el pasaporte mexicano y requisitos

Para iniciar el proceso, la persona interesada debe solicitar una cita y acudir personalmente al Consulado General de México en Dallas en la fecha asignada.

La cita puede programarse mediante los canales de MiConsulado:

Por teléfono al 1-424-309-0009.

A través de WhatsApp en el mismo número: 1-424-309-0009.

Mediante el portal oficial de citas de MiConsulado.

La reserva previa es obligatoria y el solicitante debe presentarse para entregar la documentación requerida, realizar el proceso correspondiente y finalizar la solicitud.

En una renovación ordinaria, la persona debe presentar el pasaporte anterior que desea reemplazar. El documento debe encontrarse en condiciones adecuadas para que el consulado pueda procesar la solicitud.

Sin embargo, pueden solicitarse documentos adicionales en casos específicos, como pasaportes con observaciones, documentos emitidos antes de 2010 o trámites considerados de emergencia.

Las personas que quieran agregar el apellido de su cónyuge en el nuevo pasaporte deberán presentar el acta de matrimonio original para que ese dato pueda ser incorporado en la sección correspondiente.

Requisitos para menores de edad

Cuando el trámite corresponde a un menor de edad, los padres o tutores deben acudir junto con el niño o adolescente.

Además, deben demostrar la nacionalidad mexicana del menor, mediante documentos como:

Acta de nacimiento original

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Certificado de nacionalidad mexicana

Carta de naturalización

Para comprobar la identidad del menor también se pueden presentar documentos escolares, como certificados de primaria o secundaria, boletas certificadas con fotografía y sello oficial o credenciales estudiantiles acompañadas de registros académicos.

El Consulado de México en Dallas recomienda revisar todos los requisitos antes de acudir a la cita para evitar retrasos y asegurarse de contar con la documentación necesaria para completar el trámite.

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