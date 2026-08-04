Texas frena los centros de datos de IA: el consumo de energía amenaza la red eléctrica

Texas decidió frenar temporalmente la aprobación de nuevos centros de datos que necesiten conectarse a su red eléctrica, ante el temor de que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial ponga en riesgo la estabilidad del sistema y termine trasladando costos a hogares y pequeños negocios.

El gobernador Greg Abbott ordenó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas y al operador de la red ERCOT revisar los proyectos pendientes antes de autorizar nuevas conexiones. La medida no prohíbe todos los centros de datos, pero suspende el avance de aquellos que no superen una auditoría sobre su consumo de electricidad, agua y sus efectos sobre las comunidades.

La decisión marca un cambio importante para Texas, uno de los estados que más inversiones tecnológicas atrajo durante los últimos años por su disponibilidad de terrenos, energía y beneficios fiscales.

Cuánta electricidad quieren consumir los centros de datos

La principal alarma está en la magnitud de las solicitudes recibidas por ERCOT. Según Abbott, el organismo estudia proyectos que, en conjunto, podrían demandar alrededor de 474 gigavatios de electricidad. Cerca del 90% de esa demanda correspondería a centros de datos, muchos de ellos vinculados con servicios de inteligencia artificial.

La cifra equivale a más de cinco veces el máximo histórico de consumo eléctrico registrado en Texas. Sin embargo, no todos los proyectos solicitados necesariamente serán construidos ni comenzarán a operar al mismo tiempo.

ERCOT ya había informado en junio que seguía más de 438,000 megavatios de solicitudes de grandes consumidores y que casi el 89% provenía de centros de datos. El operador diseñó un proceso especial llamado “Batch Zero” para estudiar en conjunto los proyectos de 75 megavatios o más y determinar cuánto puede soportar la red.

Ese análisis quedó ahora en pausa mientras se realiza la auditoría ordenada por el gobernador.

Por qué los centros de datos de IA necesitan tanta energía

Los centros de datos albergan grandes cantidades de servidores que almacenan, procesan y transmiten información digital.

Los sistemas de inteligencia artificial requieren una potencia informática especialmente alta. Además de alimentar los equipos, estas instalaciones necesitan sistemas de refrigeración para evitar que los servidores se sobrecalienten.

Algunos complejos pueden consumir una cantidad de electricidad comparable con la de una ciudad, especialmente cuando reúnen miles de procesadores dedicados al entrenamiento y funcionamiento de modelos de IA.

El problema no es únicamente cuánta energía utilizan, sino la velocidad con la que desean conectarse. Construir centrales eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión puede tomar años, mientras que la demanda tecnológica crece con rapidez.

Qué deberán informar las empresas

La auditoría exigirá a los desarrolladores proporcionar información detallada antes de obtener autorización para conectarse a la red.

Entre los datos requeridos estarán:

La cantidad estimada de electricidad que consumirá cada instalación.

El volumen y la fuente del agua utilizada.

Los incentivos fiscales estatales y locales recibidos.

La identidad de los propietarios del proyecto.

Si el centro generará parte de su propia energía.

Las medidas previstas para reducir ruido, tráfico y otros efectos sobre las comunidades cercanas.

Los proyectos que no demuestren viabilidad o no cumplan con los requisitos podrían ser rechazados.

Abbott también ha pedido que las empresas financien la infraestructura eléctrica necesaria para operar, con el objetivo de que esos costos no sean trasladados a los usuarios residenciales.

¿Podrían subir las facturas de electricidad?

Esa es una de las principales preocupaciones de las autoridades estatales.

Para conectar un gran centro de datos puede ser necesario construir nuevas líneas, transformadores o subestaciones. Si esos gastos fueran incorporados a las tarifas generales, los hogares y pequeños comercios podrían terminar financiando parte de la expansión.

Abbott instruyó a los reguladores para que los centros de datos paguen completamente la infraestructura que necesiten y para que no aumenten los costos de transmisión de los consumidores residenciales.

La medida no significa que las facturas eléctricas subirán automáticamente por los centros de datos, pero busca evitar que el riesgo financiero recaiga sobre los residentes.

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El consumo de agua también está bajo revisión

La electricidad no es el único recurso en discusión. Numerosos centros de datos utilizan agua en sus sistemas de refrigeración. El consumo puede generar oposición en comunidades rurales o zonas con sequías recurrentes y suministros limitados.

El gobernador pidió que los nuevos proyectos incorporen tecnologías eficientes, como sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, que reutilizan el agua en lugar de desecharla después de cada ciclo.

El debate ya llegó a diferentes comunidades de Texas. En Hill County, las autoridades aprobaron una pausa de un año para nuevos centros de datos en zonas no incorporadas, después de que residentes manifestaran inquietudes por el uso de agua, electricidad y el ruido.

En Laredo, funcionarios trabajan en normas permanentes para industrias de alto consumo debido a que la ciudad depende de una fuente limitada de agua.

La IA no flota en el aire. Consume electricidad. Puede consumir agua. Necesita suelo, cables, generadores, permisos, caminos y comunidades dispuestas a recibirla. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Un proyecto ya fue retirado en el este de Texas

La presión regulatoria ya tuvo consecuencias. La empresa Diode decidió no continuar con un centro de datos propuesto cerca de Cedar Creek Lake, en el condado de Henderson, después de concluir que el proyecto no cumplía con las condiciones planteadas por Abbott y las expectativas de la comunidad.

El gobernador afirmó que las instalaciones deben proteger los recursos naturales, reducir sus efectos sobre los vecindarios y aportar nueva capacidad eléctrica en lugar de limitarse a aumentar el consumo.

Texas no cerró completamente la puerta a la industria

La orden no representa una prohibición general ni un rechazo a la inteligencia artificial. Los centros que generen su propia electricidad y funcionen sin conexión directa con ERCOT podrían quedar fuera de parte del proceso de interconexión, aunque todavía estarían sujetos a otros requisitos estatales y locales.

También puede haber oportunidades para proyectos que acepten reducir temporalmente su consumo cuando la red enfrente dificultades. ERCOT había previsto un mecanismo para permitir que ciertos grandes usuarios fueran desconectados o limitados durante períodos de tensión.

La industria apoyó la revisión al considerar que puede separar a los desarrolladores serios de aquellos que presentan solicitudes especulativas sin terrenos, financiamiento o planes energéticos concretos.

Qué puede ocurrir ahora

La auditoría no tiene todavía un plazo público definitivo. Mientras dure la revisión, ERCOT y la Comisión de Servicios Públicos deberán comprobar qué proyectos son reales, qué infraestructura necesitan y si pueden operar sin comprometer la confiabilidad del sistema.

Texas también podría modificar sus beneficios fiscales para los centros de datos y exigir reportes anuales sobre consumo de electricidad y agua. Abbott anunció que buscará convertir esas condiciones en leyes durante la próxima sesión legislativa.

La decisión refleja un dilema que comienza a repetirse en Estados Unidos: los centros de datos prometen inversiones, empleos y desarrollo tecnológico, pero su crecimiento puede superar la capacidad de las redes eléctricas y generar conflictos por el agua, los costos y el uso del territorio.

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