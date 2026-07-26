Una ciudad de Texas paga hasta $1,300 por comprar bicicletas, scooters y motocicletas eléctricas

Los residentes de Austin, Texas, que estén pensando en cambiar el automóvil por una bicicleta o un scooter eléctrico pueden acceder a un reembolso de hasta $1,300 por la compra de determinados vehículos nuevos.

El incentivo forma parte del programa Electric Ride Rebate, administrado por Austin Energy, y está dirigido exclusivamente a clientes que reciben el servicio eléctrico de la empresa municipal. El monto depende del precio del vehículo y de si la persona participa en el Customer Assistance Program (CAP), destinado a hogares que necesitan ayuda para pagar los servicios públicos.

Aunque el programa funciona desde hace años, volvió a ganar atención porque los fondos son limitados y las solicitudes se procesan por orden de llegada. Austin Energy aclara que el reembolso no queda garantizado hasta que la documentación es revisada y aprobada.

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Cuánto dinero pueden recibir los residentes de Austin

Para los clientes regulares de Austin Energy, los reembolsos se organizan de acuerdo con el precio total de compra, incluidos los impuestos:

Vehículos de $500 a $999: reembolso de $200.

Vehículos de $1,000 a $1,999: reembolso de $400.

Vehículos de $2,000 o más: reembolso de $600.

Las compras inferiores a $500 no califican para el incentivo regular.

Las bicicletas eléctricas pueden ayudarte a ahorrar muchos dólares por mes. Crédito: Shutterstock

Los clientes inscritos en el programa CAP pueden recibir montos considerablemente mayores:

Vehículos de $500 a $999: hasta $300.

Vehículos de $1,000 a $1,999: hasta $700.

Vehículos de $2,000 o más: hasta $1,300.

Esto significa que una persona incluida en el programa de asistencia podría recuperar más de la mitad del costo de una bicicleta eléctrica de poco más de $2,000, siempre que cumpla todos los requisitos.

Qué vehículos eléctricos califican

El beneficio no se limita a las bicicletas eléctricas. Austin Energy incluye dentro del programa a diferentes vehículos eléctricos de dos o tres ruedas, como:

Bicicletas eléctricas.

Scooters eléctricos.

Ciclomotores o mopeds.

Motocicletas eléctricas.

Segways y otros vehículos eléctricos similares.

La unidad debe ser nueva, contar con motor y batería, y haber sido adquirida en uno de los comercios participantes aprobados por Austin Energy. Las bicicletas usadas y las compras realizadas en vendedores no incluidos en la lista oficial pueden quedar fuera del programa.

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Quiénes pueden solicitar el reembolso

Para ser elegible, el solicitante debe recibir electricidad de Austin Energy y figurar como titular de la cuenta donde se enviará el cheque.

Además, debe haber comprado el vehículo durante los 60 días anteriores a la presentación de la solicitud. No es necesario esperar una convocatoria especial, ya que el programa funciona durante el año fiscal de Austin Energy, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre.

Cada persona puede obtener hasta tres reembolsos por año fiscal, combinando cualquiera de los vehículos elegibles.

El programa está vinculado al área de servicio de Austin Energy y no a todo el estado de Texas. Por eso, vivir en otra ciudad texana no resulta suficiente para calificar: la vivienda debe recibir electricidad de la empresa.

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Cómo solicitar el pago paso a paso

Antes de realizar la compra, conviene verificar que el comercio aparezca en la lista de vendedores participantes. Ese paso es importante porque la factura debe mostrar el nombre del establecimiento autorizado.

Después de comprar el vehículo, el solicitante debe completar la aplicación en línea dentro del plazo de 60 días y adjuntar:

La factura completa y totalmente pagada.

El precio total del vehículo.

La hoja de especificaciones del fabricante.

Los datos de la cuenta de servicios públicos de Austin.

La documentación adicional que pueda requerirse para los beneficios CAP.

La hoja de especificaciones se utiliza para comprobar que el producto realmente posee motor eléctrico y batería. Austin Energy acepta documentos y fotografías en diferentes formatos digitales, incluidos PDF, Word y JPEG.

La solicitud debe completarse en una sola sesión, porque el sistema no permite guardar el trámite para retomarlo más tarde y puede cerrarse después de una hora de inactividad.

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Cuándo llega el cheque

Una vez aprobada la solicitud, Austin Energy indica que el cheque suele enviarse en un plazo aproximado de seis a ocho semanas.

El pago se emite a nombre del titular de la cuenta eléctrica y se envía por correo. La empresa también ofrece una herramienta en línea para consultar el estado del trámite utilizando el número de confirmación y el número de cuenta de servicios públicos.

También hay reembolsos para empresas

Las empresas y organizaciones que compren flotas de entre cinco y 25 vehículos eléctricos también pueden acceder al programa. Los incentivos comerciales alcanzan:

$400 por vehículo que cueste entre $500 y $999.

$600 por vehículo de entre $1,000 y $1,999.

$800 por vehículo cuyo precio supere los $2,000.

Las unidades deben permanecer en funcionamiento durante al menos un año y las organizaciones beneficiadas deben entregar posteriormente información sobre el kilometraje y el uso de la flota.

Por qué Austin impulsa los vehículos eléctricos pequeños

La ciudad presenta este programa como una forma de reducir los costos de transporte, el tránsito y la contaminación vinculada a los automóviles.

Según Austin Energy, las bicicletas y otros vehículos eléctricos pueden utilizarse para trayectos cortos hacia el trabajo, universidades, parques y zonas comerciales, con costos de mantenimiento inferiores a los de un automóvil a gasolina.

Austin también busca alcanzar emisiones netas cero en toda la comunidad para 2050 o antes. Dentro de esa estrategia, la ciudad promueve el transporte público, las bicicletas, los recorridos a pie y otros medios de movilidad alternativos para disminuir la congestión vial y las emisiones.

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