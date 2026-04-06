Cuánto gana un cajero de supermercado en Texas: salario por hora

El trabajo como cajero de supermercado es una de las opciones laborales más comunes de Texas y de Estados Unidos, especialmente para quienes buscan su primer empleo y mantener un salario estable sin tantos requisitos. Sin embargo, los ingresos varían por varios factores: experiencia, la cadena y la ciudad.

De acuerdo con estimaciones actualizadas en 2026, con datos de plataformas como Mi Próximo Paso, el salario promedio por hora de un cajero en Texas se ubica entre $13.61 y $14.78 dólares. Este rango representa un punto medio dentro de una escala salarial más amplia.

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Salarios de un cajero de supermercado en Texas

El ingreso de un cajero puede comenzar en niveles más bajos, especialmente para quienes no tienen experiencia previa. En estos casos, el salario suele rondar entre $10.11 y $13.96 por hora.

No obstante, los trabajadores con mayor antigüedad o habilidades consolidadas pueden superar los $17.35 por hora, ubicándose en el rango más alto del mercado laboral para este puesto.

Asimismo, en cadenas reconocidas como H-E-B, el promedio puede acercarse a los $14.78 por hora, lo que refleja mejores condiciones frente a otras tiendas más pequeñas o locales independientes.

Si se toma como base un promedio de 40 horas semanales, el salario anual de un cajero de supermercado en Texas puede oscilar entre:

$21,000 y $29,000 al año en niveles iniciales.

en niveles iniciales. $30,000 a $36,000 anuales en rangos promedio.

en rangos promedio. Más de $36,000 al año para empleados con experiencia o en mejores ubicaciones.

Estas cifras pueden variar dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, ya que muchos empleados tienen jornadas parciales. Factores que influyen en el salario:

Experiencia: quienes llevan más tiempo en el puesto suelen recibir aumentos progresivos.

quienes llevan más tiempo en el puesto suelen recibir aumentos progresivos. Ubicación: ciudades como Amarillo o Abilene registran medianas más altas, con cifras cercanas a los 17 dólares por hora, indica el sitio web Mi Próximo Paso.

ciudades como Amarillo o Abilene registran medianas más altas, con cifras cercanas a los 17 dólares por hora, indica el sitio web Mi Próximo Paso. Tipo de supermercado: las grandes cadenas suelen ofrecer mejores salarios y beneficios.

las grandes cadenas suelen ofrecer mejores salarios y beneficios. Horario laboral: turnos nocturnos, fines de semana o días festivos pueden incluir pagos adicionales.

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