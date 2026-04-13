Muchos en Texas están perdiendo dinero: casi nadie usa estas ayudas y descuentos

Mientras los precios siguen subiendo, hay beneficios en Texas que pueden ayudarte a gastar menos en compras, enegía y servicios… pero mucha gente no los está usando.

Desde compras sin impuestos hasta descuentos en electricidad y alivios en la vivienda, existen opciones reales para ahorrar dinero en el día a día. El problema es que varios de estos apoyos no se aplican automáticamente: hay que saber que existen.

Algunas ya están activas y otras llegan en fechas específicas, pero todas tienen algo en común: pueden marcar una diferencia real en tu bolsillo si sabes cómo aprovecharlas.

Vacaciones libres de impuestos: uno de los mayores ahorros

Texas ofrece cada año periodos conocidos como “tax holidays”, en los que ciertos productos se pueden comprar sin pagar impuestos. Los más importantes son:

Regreso a clases : ropa, mochilas y útiles escolares. Se realiza del 7 al 9 de agosto de 2026 y aplica a productos por menos de $100

: ropa, mochilas y útiles escolares. Se realiza del 7 al 9 de agosto de 2026 y aplica a productos por menos de $100 Preparación ante desastres y emergencias: linternas, baterías, generadores pequeños sin impuetos. Emergency Supplies Tax Holiday Texas es 25 al 27 de abril de 2026.

linternas, baterías, generadores pequeños sin impuetos. es 25 al 27 de abril de 2026. Productos eficientes en energía: algunos electrodomésticos. Del 23 al 25 de mayo de 2026, puedes comprar electrodomésticos eficientes sin pagar impuestos.

El ahorro puede ser de hasta 8.25%, dependiendo de la ciudad.

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Programas para reducir el costo de la electricidad

El gasto en energía suele dispararse en Texas, especialmente con el calor. Por eso, existen programas que pueden ayudar a financiar mejor estos gastos:

Cambiar a planes con tarifas más bajas.

Descuentos por consumo eficiente.

Asistencia para hogares de bajos ingresos.

En algunos casos, también hay apoyos para mejorar el aislamiento del hogar o cambiar equipos por otros más eficientes. El ahorro mensual puede ser significativo. Puedes ver opciones en el sitio oficial.

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Exenciones y beneficios fiscales

Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, pero sí existen alivios en otras áreas:

Reducciones en impuestos a la propiedad para ciertos propietarios.

Beneficios para adultos mayores o personas con discapacidad.

Ajustes aprobados en años recientes para aliviar la carga fiscal.

Estos descuentos pueden representar miles de dólares al año. Puedes encontrar opciones en el sitio oficial.

Descuentos y ayudas locales

Además de los programas estatales, muchas ciudades y organizaciones ofrecen bancos de alimentos, programas de asistencia temporal y descuentos en servicios básicos.

Aunque no siempre son visibles, pueden ser clave en momentos difíciles.

Bancos de alimentos en Texas

Los bancos de alimentos en Texas, organizados principalmente a través de la red Feeding Texas, ofrecen ayuda alimentaria gratuita, incluyendo productos frescos y despensas móviles, sin importar el estatus migratorio.

Los principales bancos cubren todo el estado, destacando el Central Texas Food Bank (Austin), North Texas Food Bank (Dallas), Houston Food Bank y Tarrant Area Food Bank (Fort Worth), los cuales colaboran con organizaciones locales e iglesias para distribuir comida a familias necesitadas.

Cómo aprovechar mejor estos beneficios

Para no perder oportunidades, revisa fechas de tax holidays con anticipación. Compara planes de electricidad y consulta programas locales en tu ciudad. Muchos beneficios no se aplican automáticamente: hay que solicitarlos.

En Texas, hay varias formas de gastar menos sin cambiar radicalmente tu estilo de vida. Desde compras sin impuestos hasta programas de energía, aprovechar estos beneficios puede ayudarte a enfrentar mejor los gastos del día a día.

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