El oficio que paga hasta $130,000 en California y cuyas vacantes se agotan rápido

En un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial y la automatización, uno de los empleos que más interés despierta en California no está vinculado con la programación ni exige necesariamente un título universitario. Se trata del oficio de electricista, una profesión cuya demanda crece al ritmo de la construcción, la electrificación de viviendas, los vehículos eléctricos y la expansión de los centros de datos.

Algunos programas sindicales de aprendizaje reciben tantas solicitudes que los cupos disponibles pueden agotarse en pocos minutos. La explicación es sencilla: permiten aprender el oficio mientras se cobra un salario, ofrecen beneficios laborales y pueden conducir a ingresos anuales de seis cifras.

La expansión de la inteligencia artificial genera una creciente necesidad de trabajadores capaces de instalar, mantener y reparar la infraestructura física que hace posible el mundo digital. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Los salarios de hasta $130,000 al año, sin embargo, no corresponden a todos los trabajadores que comienzan. Esa cifra suele estar asociada con electricistas experimentados, empleados sindicalizados, puestos especializados o profesionales que acumulan horas extra.

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Por qué tantos jóvenes quieren convertirse en electricistas

A diferencia de una carrera universitaria tradicional, los programas de aprendizaje permiten combinar clases técnicas con experiencia remunerada en obras, viviendas, fábricas y edificios comerciales.

El proceso suele durar entre cuatro y cinco años. Durante ese período, el aprendiz trabaja bajo la supervisión de electricistas experimentados y recibe aumentos progresivos a medida que completa horas de capacitación.

En uno de los programas sindicales del norte de California, por ejemplo, un aprendiz de electricista puede comenzar con un salario superior a $40 por hora. La remuneración aumenta durante las distintas etapas y, al finalizar la formación, el salario básico puede superar los $90 por hora, además de prestaciones médicas y aportes para la jubilación.

Ese nivel de compensación no representa la realidad de todos los electricistas del estado, pero ayuda a explicar por qué determinadas convocatorias atraen a cientos o miles de aspirantes.

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Cuánto puede ganar un electricista en California

El ingreso depende de la ciudad, el nivel de experiencia, la especialidad, la afiliación sindical y el tipo de proyecto. Los trabajadores que participan en grandes obras públicas, instalaciones industriales, plantas de energía o proyectos tecnológicos suelen recibir salarios superiores a los de quienes realizan reparaciones residenciales.

En California, además, los contratistas de obras públicas deben respetar salarios prevalecientes determinados por el Departamento de Relaciones Industriales. Esas tarifas se establecen según el oficio y la ubicación del proyecto, y con frecuencia se basan en convenios colectivos.

Los registros estatales muestran que algunos aprendices pueden comenzar con tarifas básicas cercanas a los $25 por hora y avanzar hasta más de $50 por hora antes de completar el programa. Al sumar seguro médico, pensión, capacitación y otros beneficios, la compensación total puede ser considerablemente mayor.

Por eso, el dato de $130,000 anuales debe interpretarse como un nivel alcanzable en determinados mercados y puestos, no como un salario inicial garantizado.

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Por qué es considerado un trabajo resistente a la inteligencia artificial

Los electricistas utilizan herramientas digitales, sistemas automatizados y equipos cada vez más sofisticados, pero gran parte de su trabajo requiere presencia física y capacidad para resolver problemas en entornos impredecibles.

Entre sus tareas se encuentran instalar cableados, interpretar planos, detectar fallas, reparar tableros, trabajar con sistemas de control y adaptar instalaciones antiguas a nuevas normas de seguridad.

La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar averías o planificar proyectos, pero todavía no puede sustituir fácilmente a una persona que debe ingresar a un edificio, identificar un problema particular y ejecutar una reparación segura.

De hecho, el propio crecimiento de la inteligencia artificial podría aumentar la necesidad de electricistas. Los centros de datos requieren enormes instalaciones eléctricas, sistemas de respaldo, refrigeración y mantenimiento permanente.

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La demanda de electricistas seguirá creciendo

La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que el empleo de electricistas crecerá durante la próxima década. El organismo destaca que la expansión de fuentes alternativas de energía, como la solar y la eólica, exigirá trabajadores capacitados para conectar esos sistemas a hogares y redes eléctricas.

A esto se suman otros factores:

Instalación de cargadores para vehículos eléctricos;

Modernización de redes y edificios antiguos;

Construcción de viviendas;

Expansión de centros de datos;

Incorporación de sistemas inteligentes y baterías;

Reemplazo de trabajadores que se jubilan.

Las ocupaciones de construcción y extracción, en general, generarán cientos de miles de vacantes cada año por crecimiento y reemplazo de personal, según las proyecciones federales.

Qué se necesita para trabajar como electricista en California

La mayoría de los trabajadores comienza mediante una escuela técnica o un programa de aprendizaje registrado. California cuenta con una base oficial que permite buscar programas por oficio, condado y organización patrocinadora.

Cada convocatoria fija sus propios requisitos y fechas. Algunos programas piden:

Tener al menos 17 o 18 años.

Presentar diploma de secundaria o GED.

Acreditar conocimientos de álgebra.

Aprobar una prueba de aptitud.

Asistir a una entrevista.

Contar con licencia de conducir.

Cumplir requisitos físicos y de seguridad.

El Departamento de Relaciones Industriales advierte que un programa registrado puede existir aunque no esté recibiendo solicitudes en ese momento. Por eso recomienda contactar directamente a cada organización para conocer cuándo abrirá su próxima convocatoria.

También se pueden consultar oportunidades en el buscador de aprendizajes del Departamento de Trabajo, que reúne vacantes de empleadores y organizaciones registradas en todo el país.

Dónde buscar vacantes y aprendizajes

Buscador federal de aprendizajes : Permite buscar oportunidades por ocupación y ubicación.

: Permite buscar oportunidades por ocupación y ubicación. Ficha federal de la ocupación de electricista: Describe las tareas y la ruta de aprendizaje reconocida oficialmente.

No es un empleo fácil ni está libre de riesgos

El atractivo salarial no elimina las exigencias del oficio. Los electricistas trabajan de pie, cargan herramientas, suben escaleras y pueden pasar horas en espacios reducidos o a la intemperie.

También están expuestos a descargas eléctricas, quemaduras y caídas, por lo que la capacitación y el cumplimiento de las normas de seguridad son fundamentales.

Los horarios pueden incluir noches, fines de semana y horas extra. En determinados proyectos, esa disponibilidad es precisamente uno de los factores que permite superar los $100,000 anuales.

Una alternativa a la universidad, pero no un atajo

Convertirse en electricista puede ofrecer una ruta hacia la clase media sin asumir grandes deudas estudiantiles. El aprendiz cobra mientras se capacita y, al completar el programa, obtiene una credencial reconocida por la industria.

Pero el proceso requiere años de formación, disciplina y experiencia práctica. Los cupos más atractivos son limitados y la competencia puede ser intensa.

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