Personal doméstico puede ganar hasta $300,000: informe revela cómo

Muchos latinos que llegan a Estados Unidos ven en el trabajo doméstico una de sus primeras opciones para laborar y ganar sus primeros dólares. Nadie creería que ese empleo podría otorgarte ganancias de hasta $300,000 dólares al año. Un nuevo estudio encontró qué tipo de trabajadores lograrían esos salarios, en un mercado donde hay escasez de personal y las características para lograr ese ingreso.

El Informe anual de salarios del personal doméstico 2025/26, elaborado por la firma de contratación de personal de lujo Morgan & Mallet, muestra que la falta de trabajadores calificados está elevando los ingresos de chefs privados, niñeras, asistentes personales, administradores de propiedades y otros empleados domésticos especializados.

El análisis se realizó en una base de datos de más de 200,000 candidatos y miles de contrataciones realizadas entre enero de 2024 y octubre de 2025 en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Medio Oriente. La firma encontró que Estados Unidos ofrece los salarios más altos para la mayoría de los puestos evaluados.

Entre los trabajos mejor pagados destacan los chefs privados. En Estados Unidos, estos profesionales pueden recibir entre $100,000 y $300,000 dólares anuales. Los salarios más elevados corresponden a quienes tienen experiencia en restaurantes de alta cocina, cuentan con reconocimientos profesionales o pueden preparar menús especializados para clientes con necesidades alimentarias específicas.

Otros puestos que también alcanzan ingresos de seis cifras son los jefes de personal, quienes pueden ganar entre $150,000 y $300,000 dólares al año. Los asistentes personales reciben entre $80,000 y $250,000 dólares, mientras que los asistentes ejecutivos pueden alcanzar entre $120,000 y $200,000 dólares. Los administradores de propiedades tienen salarios que van de $150,000 a $200,000 dólares.

“La realidad es que conseguir personal cualificado con experiencia contrastada se ha vuelto cada vez más difícil, lo que ha provocado que los salarios de los mejores candidatos alcancen máximos históricos a nivel mundial“, afirmó Morgan & Mallet.

Hay que tomar en cuenta que, para conseguir esta capacidad de ingresos, la privacidad es uno de los factores que más influye. Las familias con grandes fortunas buscan empleados capaces de manejar información personal, profesional y financiera con absoluta discreción. Morgan & Mallet señala que los trabajadores que firman acuerdos de confidencialidad y cumplen protocolos de seguridad pueden ganar entre 15% y 20% más.

Como comparación, la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que el ingreso medio de los hogares en el país fue de $83,730 dólares en 2024. Esto muestra la diferencia entre un empleo doméstico tradicional y las posiciones de servicio privado de alto nivel.

El informe de Morgan & Mallet también destaca que los asistentes personales son actualmente el puesto más solicitado en Estados Unidos, al representar el 22% de las solicitudes de contratación de sus clientes. La creciente compra de propiedades adicionales por parte de familias adineradas también ha aumentado la necesidad de administradores capaces de coordinar mantenimiento, seguridad y operaciones.

Para muchos inmigrantes latinos, el trabajo doméstico representa una importante fuente de empleo en Estados Unidos, especialmente en áreas como limpieza, cuidado infantil y asistencia a adultos mayores. Aunque la mayoría de estos puestos no alcanza los salarios del mercado de lujo, el informe muestra que la capacitación, los idiomas, la experiencia y la especialización pueden abrir oportunidades laborales con mejores ingresos.

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