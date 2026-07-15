Precio del dólar en México hoy, 15 de julio del 2026

El tipo de cambio volvió a favorecer al peso durante la jornada de este miércoles. Mientras los mercados continúan atentos a los indicadores económicos de Estados Unidos, la moneda mexicana mantiene una racha positiva frente al dólar estadounidense, lo que se refleja en una ligera baja del billete verde al inicio de las operaciones hoy, 15 de julio del 2026.

En la apertura de este miércoles 15 de julio, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de $17.42 pesos por unidad en México. De acuerdo con datos de Dow Jones, la divisa registra una variación de 0.15% menos respecto al cierre previo de $17.43 pesos, lo que confirma una nueva jornada de retroceso para la moneda estadounidense.

El comportamiento reciente del tipo de cambio también muestra una tendencia favorable para el peso. Durante los últimos siete días, el dólar acumula una caída de 1.03%, mientras que en la comparación con el mismo periodo del año pasado la depreciación alcanza 7.44%.

La sesión del martes dejó un avance importante para la moneda mexicana. El peso se apreció 0.52% frente al dólar estadounidense después de que se difundieran los datos más recientes sobre la inflación en Estados Unidos, información que impulsó una baja generalizada del dólar frente a otras divisas internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del martes 14 de julio fue de $17.4326 pesos por dólar. Esta cifra corresponde al promedio de las operaciones realizadas entre las instituciones bancarias durante la jornada. Debido a que el precio del dólar fluctúa constantemente mientras permanecen abiertos los mercados financieros, el tipo de cambio concluyó la sesión alrededor de $17.42 pesos por divisa estadounidense.

El mercado cambiario mantiene un entorno relativamente estable, ya que la volatilidad actual se ubica en 5.71%, por debajo del nivel de referencia de 7.56%.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.4278 pesos por dólar para este miércoles 15 de julio. Este valor sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales.

Por otra parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.5023 pesos por cada divisa. Este mecanismo se utiliza cuando una deuda pactada en dólares debe liquidarse dentro del territorio mexicano conforme a la legislación vigente.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras de México muestran las siguientes cotizaciones de compra-venta para este miércoles 15 de julio:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.85 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.73 pesos y venta en $17.86 pesos.

Banorte : compra en $16.25 pesos y venta en $17.80 pesos .

: compra en $16.25 pesos y . Banamex: compra en $16.88 pesos y venta en $17.88 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.10 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, Banorte desplazó a BBVA México este miércoles y ofrece el precio de venta más bajo para quienes buscan comprar dólares este día. En contraste, Scotiabank presenta la mejor cotización de compra, ya que paga dos centavos más por la divisa estadounidense que Banamex, banco que suele liderar este aspecto cambiario.

En tanto, el dólar se vende en $17.68 pesos y se compra en $16.54 pesos, en promedio, en bancos ubicados tanto en México como en la frontera norte. Por su parte, las casas de cambio de la frontera, especialmente en Tamaulipas, mantienen una cotización cercana a $17.50 pesos para la venta y $16.50 pesos para la compra.

Las empresas dedicadas al envío de remesas también manejan tipos de cambio distintos. Este miércoles, Western Union cotiza el dólar en $17.85 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram maneja un tipo de cambio cercano a $17.93 pesos por cada dólar estadounidense.

Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo de la región, la demanda de dólares y las condiciones del mercado durante el día. Recuerda que las cotizaciones publicadas pueden modificarse antes de realizar una operación en ventanilla, una compra internacional o el envío de dinero al extranjero. Consultar el tipo de cambio actualizado puede ayudarte a obtener mejores condiciones en tus transacciones.

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