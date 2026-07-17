Ley de Centavos Comunes cerca de aprobarse: cómo afectaría tus compras

Luego de que el gobierno de Estados Unidos detuviera la producción de las monedas de centavo en noviembre de 2025, un proyecto de ley que obligaría a redondear las compras cuando no se tenga el cambio exacto en monedas de un centavo avanza en el Congreso. Te explicamos cómo te afectaría en tus compras de aprobarse.

El martes, la Cámara de Representantes aprobó la denominada Ley de Centavos Comunes (The Common Cents Act), por lo que la iniciativa ahora pasará al Senado para su análisis.

Además de fijar un criterio uniforme para el redondeo de los pagos en efectivo, el proyecto ordena al Departamento del Tesoro de Estados Unidos detener la acuñación de nuevas monedas de un centavo, aunque las ya existentes seguirán teniendo su valor legal.

Si la propuesta se convierte en ley, cualquier compra pagada en efectivo deberá redondearse al múltiplo de cinco centavos más cercano. Por ejemplo, una cuenta de $10.02 dólares se ajustaría a $10.00 dólares, mientras que un total de $10.04 dólares pasaría a cobrarse en $10.05 dólares. La medida solo aplicaría a pagos realizados con efectivo y no modificaría las operaciones efectuadas con tarjetas u otros medios electrónicos.

La iniciativa responde a un problema que se ha vuelto más frecuente conforme disminuye la disponibilidad de centavos. Aunque las facturas continúan generando importes con fracciones de un centavo debido a impuestos estatales y locales, muchos negocios ya no cuentan con suficientes monedas para entregar el cambio exacto.

De acuerdo con algunos informes, esa situación ha dejado a algunos comercios expuestos a reclamaciones o incluso demandas cuando no pueden devolver el cambio preciso, aun cuando el redondeo termine favoreciendo al consumidor.

Por ello, el proyecto busca crear una regla federal que sirva como referencia para empresas, bancos y consumidores, evitando que cada establecimiento aplique criterios distintos al momento de cobrar una compra en efectivo.

La Asociación Nacional de Restaurantes (NRA) respaldó la iniciativa al considerar que ofrecerá mayor seguridad jurídica a los negocios que operan diariamente con efectivo.

“Solicitamos un estándar nacional de redondeo”, afirmó Sean Kennedy, director de defensa de la Asociación Nacional de Restaurantes, a CBS News. “La mayoría de las empresas redondean al múltiplo de 5 centavos más cercano, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo cual parece de sentido común. Pero no existe una ley federal que lo permita. Lo que buscamos es certeza y minimizar la frustración de los clientes y las empresas que operan con efectivo”.

Aunque la organización apoya el proyecto, reconoce que la transición tendría un impacto económico para algunos establecimientos. La NRA estima que los redondeos hacia abajo derivados de la escasez de centavos podrían representar pérdidas cercanas a los $168 millones de dólares al año para el sector.

“Esos centavos sí que suman. La eliminación del centavo tendrá un costo para los restaurantes, y no podemos hacer nada al respecto”, señaló Kennedy. “Pero buscamos certidumbre a medida que se elimina gradualmente el centavo”.

Otro de los argumentos detrás de la iniciativa es el costo de producir esta moneda. El último centavo fue acuñado en noviembre de 2025 y, según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, fabricar cada pieza cuesta casi cuatro centavos, un monto muy superior a su valor nominal.

A pesar del avance del proyecto, la Ley de Centavos Comunes todavía necesita la aprobación del Senado antes de llegar al escritorio del presidente. Si supera ese proceso, los consumidores que continúen pagando en efectivo comenzarán a ver que el total de sus compras se redondea automáticamente bajo la regla federal única descrita.

Es importante resaltar que quienes utilicen tarjetas o pagos digitales no deberían notar cambios en el monto de sus transacciones, ya que estos se pueden realizar por la cifra exacta cobrada por el establecimiento, sin la necesidad de aplicar ningún redondeo.

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