Estados evalúan impacto del redondeo tras la eliminación del centavo

Tras una orden emitida por el Ejecutivo, desde el pasado 12 de noviembre del 2025, la Casa de la Moneda de Estados Unidos dejó de emitir centavos, los cuales se empleaban, entre otras cosas, para pagos de propinas y redondeos en las compras, y ante la escasez que representa el cese de su producción, algunos estados ya evalúan su impacto en los comercios.

Los centavos se dejaron de emitir tras una solicitud por parte del presidente Donald Trump, quien alegaba que su producción representaba un despilfarro, ya que la acuñación de cada moneda costaba alrededor de 3.7 centavos. Según el Departamento del Tesoro, suspender su producción equivaldría a un ahorro de $56 millones de dólares anuales.

Y aunque el Tesoro afirmó que seguirá en circulación aproximadamente 114 mil millones de centavos, la decisión del mandatario ya comienza a sentirse en las cajas registradoras, obligando tanto a comerciantes como a compradores a hacer maniobras para dar los cambios exactos.

Ante el posible impacto que esto pueda generar, el Departamento del Tesoro también señaló que esto no tendría que generar un efecto sobre los precios del consumidor: “Se redondearán hacia abajo con la misma frecuencia con que se redondearán hacia arriba”, destacó la entidad.

Legisladores presentan proyectos de ley

No obstante, a medida que los comercios comienzan a introducir el redondeo, muchos consumidores señalan sentirse estafados, sin importar si se trata de uno o dos centavos, porque aseguran que en compras grandes esta cifra sí es significativa.

April Berg, representante del estado de Washington, indicó a CBS que la entidad ha presentado un proyecto de ley de redondeo. “Nos estamos asegurando de que todos puedan pagar exactamente lo que deben”, dijo al mencionar que entiende que muchos consumidores pueden sentirse frustrados a la hora de comprar.

Por su parte, el gobernador republicano Mike Braun está impulsando un proyecto de ley para exigirles a los comercios redondear en efectivo para todas aquellas facturas de los consumidores que no terminen ni en cero ni en cinco.

Mientras en Tennessee, el representante republicano Charlie Baum presentó también un proyecto de ley para blindar a las empresas privadas, eximiéndolas de cualquier reclamo legal ante el redondeo simétrico.

Sigue leyendo: