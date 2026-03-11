Las 5 monedas con errores de acuñación que alcanzaron precios récord en subastas

No todas las monedas producidas en los últimos años tienen valores tan significativos como aquellas que, durante los procesos de acuñación, resultaron ser rarezas. Tras detalles e imperfectos, estas piezas, con el paso del tiempo, se han vuelto las más buscadas por los coleccionistas, haciendo que la demanda se dispare en el mercado a la par de su precio.

De acuerdo con el sitio web especializado en monedas Gainesville Coins, entre los errores más comunes durante la fabricación de monedas se pueden mencionar los siguientes tres:

Matriz: El proceso de realización tiene varias fases; cuando hay errores de matriz, estos se reflejan en las imágenes que posee la moneda, también en las letras y números que estas puedan tener.

Planchet: Este es el metal que se usa para la fabricación de las monedas. Los errores más comunes son que se recorten mal, tanto en forma como en tamaño y grosor, haciendo que ciertas monedas sean diferentes de sus ejemplares; incluso hay algunas que se dejan en blanco.

Acuñación: Estos errores se refieren a la alineación, diseños y tamaños que tienen las monedas; es en este proceso en el que el troquel imprime la imagen en la pieza.

¿Cuáles son las monedas valiosas que llevan estos errores?

Muchos ejemplares de monedas han resultado con estos errores a la hora de su producción, pero entre las piezas que más han llamado la atención de los numismáticos se encuentran:

Centavo Lincoln de cobre de 1943

Esta es de las piezas más reconocidas por los coleccionistas y una de las más valiosas del mundo debido a un error de acuñación, ya que para la época de su realización se había cambiado de cobre a acero, pero unos cuantos plachets reprodujeron piezas de bronce. Algunos de los ejemplares se han vendido por más de $100,000 en el mercado de subasta.

Moneda de diez centavos de Roosevelt No S Proof de 1975

Las monedas que son calificadas como “proof” son aquellas que no salen a circulación, sino que se toman como modelo para la fabricación de otras piezas a futuros, pero estas monedas también se producen con errores que en el mercado pueden valer hasta $450,000, ya sea por su marca de ceca (donde se realizó) hasta por detalles de acuñación.

Moneda de diez centavos Mercury sobrefechada de 1942

Un error común de troquel es la doble imagen; en el caso de las monedas de diez centavos Mercury producidas en 1942, hubo una sobrefecha que llevó a que uno de los ejemplares se vendiera en 2018 por $120,000.

Lincoln Penny DDO de 1955

En el caso de esta moneda, su desalineación, que provocó una doble imagen en el proceso de fabricación, la llevó a hoy día valer hasta $125,000 o más, dependiendo de su estado de conservación.

