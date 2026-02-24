¿Cuáles son las monedas de 1980 más buscadas por los coleccionistas?

Para determinar el precio de una moneda en el mercado de subastas, se toma en cuenta detalles de acuñación, conservación de la pieza y relación con eventos históricos, personajes o lugares emblemáticos, ya que aquellas que cumplan con estas características pueden ofertarse por mucho dinero.

Durante los años 1980, las monedas que se produjeron en esa época no lograron gran entusiasmo por parte de los numismáticos; sin embargo, con el pasar de los años se determinó que algunas piezas de esa década actualmente valen mucho dinero en el mercado de subastas, y la razón de ello es que se notaron errores en las piezas. Entre las que se encuentra:

La moneda de un centavo de 1986 (Prueba)

De acuerdo con Coin Value Checker, la producción de esta moneda alcanzó los 3.792.233 ejemplares; sin embargo, se produjeron unos centavos proof de 1986-S con características únicas, diseño perfecto y acabados implacables que están siendo buscados por coleccionistas, ya que el valor de su venta podría alcanzar los $3,000 dólares en subasta.

Moneda de dólar Susan B. Anthony de 1980

Una pieza que ha marcado el interés de los numismáticos es la lanzada en 1979 denominada dólar Susan B. Anthony, aunque en un primer momento no captó la atención del público, descontinuándose rápidamente en 1981; actualmente, uno de sus ejemplares se podría vender por hasta $1,000 dólares.

Céntimos rojos 1986

La cantidad de ejemplares de una moneda también es importante en el mercado; si bien, durante su lanzamiento, no logran el impacto necesario, las piezas con pocos ejemplares, con el pasar de los años, terminan en grandes colecciones. Tal es el caso de los céntimos rojos de 1986. La razón de su nombre se debe a su composición de cobre, algo raro, llamativo y deseable para los coleccionistas. Muchas de estas piezas logran venderse por encima de los $2,000 dólares.

Trimestres de error de 1984

Según Coin Value Checker, esta moneda acuñada en Filadelfia logró una cantidad grande de ejemplares; algunas actualmente se venden entre $150 dólares hasta $2,000, dependiendo de su rareza y errores de acuñación.

