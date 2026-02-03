¿Qué hace que estos centavos antiguos sean tan valiosos?

Durante los procesos de acuñación muchas monedas suelen tener imperfectos y detalles que las hacen valiosas; sin embargo, los daños de producción no es lo único que observan los coleccionistas numismáticos a la hora de evaluar una pieza, ya que el año en el que se fabrican pueden ser de gran relevancia.

Las monedas antiguas y con importancia histórica son también muy buscadas por los coleccionistas, como es el caso del centavo de trigo Lincoln de 1943-D, esta pieza para muchos es extremadamente rara y valiosa.

De acuerdo con USA Coin Book este centavo tiene varias características que la hacen una pieza muy valiosa, incluso de llegar a costar cientos de dólares en los mercados de subastas.

Algunos ejemplares de centavo de trigo de Lincoln tienen clasificaciones por el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS) de MS64, vendiéndose uno de ellos por $840,000 dólares en 2021 a través de Heritage Auctions.

Otra moneda que sin duda tiene una gran importancia histórica es el centavo de águila voladora de 1856, algunos de sus ejemplares tienen clasificaciones MS66 y según Heritage Auctions en 2004 se vendió una de ellas por $172,500 dólares. La razón por la que son tan buscadas por los coleccionistas es que su producción fue escasa, lo que aumenta la demanda.

Finalmente, el penique con cabeza india de 1864, ‘L’ en cinta figura entre las monedas con gran valor en el mercado, además de ser difícil de encontrar este centavo carece de marca de ceca aumentando su rareza, así como tiene una inusual L en el anverso de su diseñador James Longacre.

Durante el 2021, se vendió uno de sus ejemplares por $36,000, según Stack’s Bowers, pero ciertas piezas pueden llegar a costar hasta $92,000 dólares.

