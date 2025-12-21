Las 8 monedas más valiosas que podrían estar en tu bolsillo

Encontrarse una moneda de baja denominación que en el mercado de subasta cueste miles de dólares es tener realmente mucha suerte, pero, aunque es difícil de creer ciertamente puede suceder porque aún hay en circulación miles de piezas que están siendo buscadas por coleccionistas porque debido a sus características valen mucho dinero.

Quizás para el ciudadano común estas monedas de valor no son tan fáciles de reconocer, es por esa razón que aquí te explicamos cómo hacerlo a simple vista. Lo primero en lo que te debes fijar es en el estado de la moneda, ya que dependiendo de su condición puede o no costar más dinero.

En segundo lugar, las monedas más antiguas tienen un peso histórico importante para las casas de monedas y coleccionistas, además dichas piezas debido a su rudimentaria producción suelen tener más detalles o imperfectos de acuñación e incluso ser de ediciones limitadas.

Las piezas raras como, por ejemplo, aquellas relacionadas con eventos, personalidades, sitios y fechas históricas también valen mucho dinero en el mercado de subasta. Aquí te dejo una lista de las monedas más comunes buscadas por los coleccionistas, que sus ejemplares se han vendido por miles de dólares y que hasta el día de hoy siguen circulando:

Céntimo Lincoln de 1914-D se puede vender por $4,406 dólares. Los ejemplares deben estar en perfecto estado.

Penny Lincoln de 1925-D puede costar hasta $21,600 dólares. Lo llamativo de esta pieza es su diseño.

Penny Lincoln de 1926-D se puede llegar a vender por $3,290 dólares.

Moneda de 25 centavos de Washington de 1947 puede valer hasta $32,400 dólares. Los ejemplares deben estar en perfecto estado y sin circular.

Moneda de diez centavos Roosevelt de 1964-D puede costar hasta $920 dólares, el detalle está en que debe ser un ejemplar sin circular y en perfectas condiciones.

Medio dólar Kennedy de 1969-D puede valer hasta $2,640 dólares. Debe ser un ejemplar sin circular.

Dólar Susan Anthony 1981-S puede costar $1,273 dólares. Para reconocer un ejemplar valioso se debe fijar si tiene algún error de acuñación y la marca de ceca “S”.

Medio dólar Kennedy de 1987-P puede venderse por $4,800 dólares. El ejemplar debe estar en perfectas condiciones.

Sigue leyendo: