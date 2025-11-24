¿Tienes esta moneda de veinticinco centavos del Bicentenario? Podría valer hasta $20,000

Aunque para determinar el valor de una moneda en el mercado de subastas se deben observar varias características, muchas de las piezas que están relacionadas con eventos históricos, personas, lugares o conmemoraciones suelen llamar más la atención de los numismáticos.

Como es el caso de la moneda de veinticinco centavos del Bicentenario producida entre 1975 y 1976, que forman parte sin duda de una edición única, ya que son las piezas de esa denominación que cuentan con un diseño especial en el reverso en más de 50 años.

De acuerdo con los expertos numismáticos, estas monedas se acuñaron en tres Casas de Monedas distintas, algunas de ellas tuvieron ejemplares sin circular y otros fueron de prueba con un 40% plata, lo que las distingue y hace que valgan mucho más.

De acuerdo con el sitio web de monedas CoinValueChecker, hay unos siete ejemplares cuartos de dólar del bicentenario que hasta los momentos se han vendido por más de $1,000 dólares:

Moneda de 25 centavos del Bicentenario con camafeo profundo de plata de 1976-S: vendida por $2,760 dólares en 2007.

en 2007. Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario, revestida, de 1976-S: vendida por $6,038 dólares en 2010.

en 2010. Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario revestida de 1976-D: vendida por $6,463 dólares en 2017.

en 2017. Moneda de 25 centavos del Bicentenario de Plata Proof 1976-S: vendida por $13,500 dólares en 2019.

en 2019. Moneda de 25 centavos del Bicentenario de 1976, de doble denominación, acuñada en una moneda de diez centavos: vendida por $9,200 dólares en 2020.

en 2020. Moneda comercial del Bicentenario DDO revestida de 1976-D: vendida por $8,400 dólares en 2023.

en 2023. Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario de 1976: vendida por $1,821 dólares en 2023.

Sin embargo, un ejemplar de esta moneda perteneciente a la producción de 1976-S recibió una de las calificaciones más altas, logrando venderse en una subasta por $19,200 dólares.

