¿Cuánto dinero podrías obtener por tus antiguas monedas de medio dólar de plata?

A lo largo de estos años, la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha producido millones de monedas de plata de diferentes denominaciones y entre las más comunes se encuentra el medio dólar Kennedy, que tiene ejemplares que dado sus características valen mucho dinero en el mercado de subastas.

Lo interesante de esta moneda es que, durante su producción, la plata había aumentado de precio, por lo tanto, aquellas monedas que contenían hasta un 90% de este metal comenzaron a costar mucho más. La Casa de la Moneda decidió que debido su escasez se sustituiría por cobre y níquel, los cuales eran más económicos.

Para 1965, las producciones llegaron a tener solo un 40% de plata; en este sentido, cómo podemos identificar aquellas monedas que valen mucho dinero, aquí te lo explicamos:

Errores de acuñación

Dentro de las características que más resaltan a la hora de buscar monedas de colección son: los errores de acuñación. En el caso de las producciones del medio dólar Kennedy de 1968 resalta el “doble troquel”, por ese detalle su precio puede alcanzar en las subastas hasta los $50 dólares.

Estado de conservación

Mientras más conservada esté la pieza, más valor tendrá en el mercado de subastas, de acuerdo con Joshua McMorrow del portal de monedas https://coins.thefuntimesguide.com/ “el Medio dólar Kennedy de 1968-D (estado de conservación impecable: 67+) fue vendido por $7,500 dólares en agosto de 2019 y el medio dólar Kennedy de 1968-S (Proof-70 Deep Cameo) fue vendido por $24,000 dólares en junio de 2023”.

Conocer el valor de la plata

Si cuenta con una moneda de plata que busca subastar, es importante conocer el valor de la plata al momento de venderla, no todas las monedas de medios dólares Kennedy califican para ser subastadas.

