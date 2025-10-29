Billetes de $2 dólares: cómo distinguir los que valen mucho dinero

Millones de billetes de distintas denominaciones circulan a diario en Estados Unidos y aunque todos parecen ser comunes, hay algunos que debido a sus detalles de impresión no solo son buscados por coleccionistas, sino que además pueden llegar a costar mucho dinero en el mercado de subastas.

Tal es el caso de los billetes de $2 dólares que cuando se imprimieron por primera vez causaron gran curiosidad entre los estadounidenses. Estos billetes rara vez se ven en circulación; sin embargo, forman parte del curso legal en Estados Unidos.

Incluso el misticismo detrás de estos billetes hace que muchos lo tomen como de “la suerte”, y al igual que los demás, a veces pasan desapercibidos sus detalles y son precisamente los imperfectos o características de su impresión lo que valen mucho dinero.

Entre las características a tomar en cuenta, es su número de serie. De acuerdo con Dustin Johnson, vicepresidente de Heritage Auctions, “un número de serie ‘’1’’ para un billete de $2 de 1976 valdría $20,000 dólares o más”, expresó.

Los números de serie se pueden observar en el lado izquierdo y derecho del anverso del billete, hay una variedad de combinaciones y generalmente la secuencia inicia con una letra, pero dependiendo de esa secuencia es que un billete puede costar más que solo $2 dólares.

Otro detalle que se puede observar es la fecha en la que se creó, para los coleccionistas la fecha de impresión es importante, ya que los billetes antiguos no solo tienen mayores errores, sino que además poseen un peso histórico que los hace valiosos.

Tanto los billetes como las monedas reciben calificaciones, en este caso por el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS) esto puede determinar su valor, y una de las características que más observa, es la condición de la pieza. El estado en el que se encuentre el billete puede indicar si se subasta o no.

