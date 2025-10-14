¿Has visto la moneda de 50 centavos de la exposición Colombina? Vale más de $35,000

Hay una joya numismática que combina arte, historia y valor económico: la moneda de 50 centavos conmemorativa de la Exposición Colombina de 1892. Fue creada para celebrar el 400º aniversario del viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y se convirtió en la primera moneda conmemorativa emitida por Estados Unidos con un rostro histórico. Hoy día, algunas piezas excepcionales de esta moneda alcanzan precios de seis cifras.

El Congreso autorizó esta moneda para ayudar a financiar la Exposición Colombina Mundial de 1893 en Chicago. Fue una iniciativa novedosa en ese momento: no solo honraba un evento histórico, sino que también buscaba recaudar fondos. De los millones autorizados, una parte fue enviada a Chicago para exhibirse.

El diseño tuvo un desarrollo complejo. James W. Ellsworth motivó la idea tomando inspiración de una pintura renacentista de Colón. El director de la Casa de Moneda, Edward O. Leech, convocó al grabador Charles E. Barber para que trabajara en el diseño. Barber propuso un perfil de Colón hacia la izquierda con un globo al reverso, pero fue criticado.

El escultor Olin Levi Warner presentó otra idea: Colón mirando hacia la derecha, y una imagen de la Santa María navegando sobre los hemisferios. Barber rechazó algunos elementos, pero delegó al grabador George T. Morgan para que refinara el reverso usando fotografías del barco real. Barber hizo los ajustes finales al troquel maestro.

La acuñación comenzó en noviembre de 1892 en la Casa Mint de Filadelfia. La primera moneda fue rechazada por una falla en la plancha, pero, según algunos, terminó en la colección de Ellsworth a través de un arreglo con el superintendente.

De los 5 millones autorizados, solo unas 50,000 piezas llegaron a Chicago para su presentación pública. La empresa Remington Typewriter compró “la primera” por $10,000 dólares (equivalente a unos $340,000 dólares en 2025) como parte de una estrategia publicitaria.

Muchísimas monedas no se vendieron. Se estima que más de 4 millones fueron fundidas, retenidas por deudas o puestas en circulación hasta mediados del siglo XX.

Hoy, para coleccionistas sofisticados, las versiones más finas pueden alcanzar cifras sorprendentes. Por ejemplo:

Una copia certificada PCGS MS67+ CAC (etiqueta 31:1) fue vendida por $35,250 dólares .

. Otros ejemplares con tonalidad colorida han superado $14,000 dólares en subastas.

Versiones menos perfectas, en estado circulado, se encuentran por precios mucho más modestos.

Vale destacar que en un estado ideal (“mint state”) y con evaluación de alta calidad, esa moneda puede valer más que muchas monedas comunes raras.

Si acaso te topas con una moneda vieja de ferretería, no la descartes de inmediato. Podría ser más que metal: podría ser una historia que vale oro (o plata).

