¿Tienes alguna de estas monedas de 50 centavos? Pueden llegar a costar hasta $27,500

En Estados Unidos circulan a diario millones de monedas y billetes, las cuales se intercambian dependiendo de su valor nominal; no obstante, algunas piezas pueden llegar a ser muy valiosas en el mercado de subastas, ya que cuentan con características únicas como es el caso, de las monedas de 50 centavos o las llamadas “Walking Liberty”.

Estas monedas fueron acuñadas entre 1916 y 1947, se pueden reconocer porque en su anverso se ve la figura de “Liberty” de pie como dando la impresión de estar caminando y detrás un sol naciente con la bandera estadounidense, mientras que en reverso se encuentra la imagen de un águila volando, el diseño de la pieza es del renombrado escultor y grabador Adolph A. Weinman.

Las razones por la que esta moneda es buscada por los coleccionistas es tanto por su diseño particular como por su año de fabricación, ya que circularon por poco tiempo, lo que aumenta su valor histórico. Hasta los momentos, el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas ha calificado algunas piezas y sus precios varían entre los $80 a $27,500 dólares, la razón es que mientras más alta sea su clasificación, más valor posee:

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-62): hasta $85 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-63): hasta $95 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-64): hasta $125 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-65): hasta $165 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-66): hasta $260 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-67): hasta $300 dólares.

Moneda de 50 centavos 1946-D (MS-68): hasta $27,500 dólares.

Como cualquier otra moneda de colección, el costo de la pieza también dependerá en parte de otros aspectos como los errores o detalles de acuñación y la condición en la que se encuentre la pieza. En 2021, una de estas piezas se vendió en una subasta por $31,200 dólares.

