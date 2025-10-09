Emocionante búsqueda de monedas raras comienza en Estados Unidos con premio de hasta $3,500

En el marco del 90.º aniversario de Stack’s Bowers Galleries, la casa de subasta invita a los aficionados numismáticos a participar en la Gran Búsqueda del Tesoro Canadiense, la cual este año se realizará también en cuatro ciudades importantes de Estados Unidos.

Las monedas y billetes raros son muy buscados por los coleccionistas no solo porque tienen importancia histórica, sino que además valen mucho dinero en el mercado de subastas. En esta oportunidad, la dinámica será la búsqueda de certificados de monedas, los cuales se guardarán en lugares emblemáticos de cada ciudad.

Brian Kendrella, presidente de la compañía mencionó en un comunicado de prensa que “con la llegada de nuestro centenario, seguimos difundiendo nuestra pasión por la numismática al público general. Que nuestra búsqueda del tesoro nacional coincida con el 90.º aniversario de nuestra primera subasta en octubre de 1935 es una excelente manera de hacerlo”, dijo.

“Lo que comenzó como una tienda de monedas en el centro de Manhattan durante la Gran Depresión se ha convertido en una potencia numismática internacional, con oficinas en todo Estados Unidos y en Europa (París y Dinamarca), Hong Kong y Canadá”, indicó Kendrella.

En este sentido, la “búsqueda del tesoro” se realizará de manera gratuita durante cinco días en las siguientes ciudades:

Boston, Massachusetts del 7 al 11 de octubre.

Nueva York, Nueva York del 14-18 de octubre.

Filadelfia, Pensilvania del 21 al 25 de octubre.

Miami, Florida del 28 de octubre-1 de noviembre.

La casa de subasta indicó también que las pistas para la búsqueda se publicarán tanto en la página de Stack’s Bowers Galleries como en sus redes sociales. Los premios van desde los $300 dólares hasta los $3,500 dólares dependiendo de la ciudad.

Los ganadores tendrán una copia de la Guía de Monedas de Estados Unidos de 2026 y quienes encuentre alguno de los certificados de monedas podrán conservarla o revenderla a Stack’s Bowers con valores que alcanzan hasta los $10,000 dólares.

Finalmente, Stack’s Bowers Galleries espera que con esta actividad se despierte el interés por el coleccionismo.

