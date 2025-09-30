¿Sabías que un centavo de 2018 puede valer $6,000?

Los centavos de Lincoln son de las monedas más comunes que se pueden encontrar, además son fáciles de reconocer, ya que llevan en el anverso el retrato de Abraham Lincoln del escultor Victor David Brenner y en el reverso se aprecia dos espigas de trigo.

Aunque esta pieza suele pasar desapercibida al ser muy usada para dar cambios o propinas, hay algunos ejemplares que en el mercado de subastas pueden valer mucho más.

Los primeros centavos de Lincoln fueron acuñados en 1909; sin embargo, existe una producción del 2018 que actualmente una de sus piezas se puede llegar a vender por hasta $6,000 dólares en el mercado solo se es necesario saber identificarla.

De esta moneda se conoce que los ejemplares para circulación fueron acuñados en las Casas de la Moneda de Filadelfia y Denver; no obstante, las versiones proof de la moneda se realizaron en la Casa de la Moneda de San Francisco sin sello ni marca de ceca, lo que las hace atractivas para muchos aficionados numismáticos.

Sin bien, se aprecian otras características como detalles de acuñación, imperfectos y estado o conservación de la moneda, es importante que la pieza cuente con las clasificaciones más altas por parte de Servicio Profesional de Clasificación de Monedas para establecerle un precio elevado en el mercado.

Según Numismatic Guaranty Company en el 2019, un centavo Lincoln 2018-D calificado como MS69RD alcanzó los $5,995.95 dólares.

