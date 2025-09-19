¿Conoces la moneda de $1 de Madison? En esto la puedes vender

La moneda de $1 dólar con la imagen de James Madison, emitida en 2007 como parte de la serie presidencial, ha ganado atención entre coleccionistas y curiosos. Si te preguntas cuánto vale hoy o si tienes una guardada en casa, te ayudamos a conocer su historia y su valor actual en el mercado.

Se trata del dólar presidencial James Madison de 2007-S, versión proof, acuñada en la Casa de la Moneda de San Francisco. Fue la cuarta moneda de la serie emitida ese año, y destaca no solo por su acabado espejo, sino por el personaje histórico que representa: el cuarto presidente de Estados Unidos y uno de los principales autores de la Constitución.

James Madison no fue solo presidente. Fue el llamado “Padre de la Constitución”, colaborador de los Federalist Papers (papeles federales) y autor de la Carta de Derechos. Durante su presidencia (1809–1817), enfrentó la Guerra de 1812 y ayudó a definir el sistema político estadounidense. Estos logros hacen que su figura tenga un peso simbólico que muchos coleccionistas valoran.

La moneda muestra su retrato al frente, con las inscripciones James Madison, 4th President y 1809–1817. En el reverso, se ve la Estatua de la Libertad. Lo distintivo es su borde con inscripción: E Pluribus Unum, el año de acuñación, la ceca (S) y trece estrellas.

Todo depende de su condición y si ha sido certificada por NGC o PCGS, las dos casas de graduación más reconocidas. Estas monedas suelen venderse en sets o de forma individual.

Por ejemplo:

Un ejemplar en calidad PR70 (perfecta) certificado por PCGS se ha vendido por hasta $15 dólares en eBay.

La misma calidad, certificada por NGC, puede alcanzar $19.95 dólares en modalidad “Buy It Now” .

. En PR69 (un grado menor), suelen ofrecerse por menos de $10 dólares.

Incluso puedes encontrar el set presidencial completo, con Washington, Adams, Jefferson y Madison, por precios desde $4 hasta $10 dólares, dependiendo del vendedor.

La moneda venía en varios formatos. Uno de los más populares fue el set presidencial de $1 Proof, lanzado en junio de 2007 a un precio de $14.95 dólares. También existió el set histórico de firmas, que incluía la firma de Madison impresa por la Oficina de Grabado y un empaque temático, vendido en 2008 por $19.95 dólares. Hoy se puede adquirir por unos $12 dólares.

Si tienes una moneda en buenas condiciones o sin circular, es buena idea verificar su estado y considerar una certificación. Aunque no se trata de una pieza extremadamente valiosa, algunas versiones pueden superar su valor nominal con facilidad.

Si planeas vender, observa los precios actuales en plataformas de subastas. Y si la conservas por su valor histórico, tienes en tus manos una pieza que honra a uno de los pensadores más influyentes de la historia de EE. UU.

