De dónde es el gobernante que es más rico que Donald Trump

Aunque parezca difícil de creer, hay un líder mundial que supera con creces la fortuna de Donald Trump o de Vladimir Putin. Se trata del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, conocido oficialmente como Rama X. Este monarca no solo es el más rico del mundo, sino que también ostenta un estilo de vida que pocos millonarios podrían igualar.

Rama X heredó el trono en 2016, tras la muerte de su padre, el respetado rey Bhumibol Adulyadej. Con la corona, también recibió una herencia estimada en $43 mil millones de dólares, lo que lo convirtió de inmediato en el monarca con más dinero del planeta. Esta fortuna, sin embargo, no es solo producto de la herencia familiar.

Desde que asumió el trono, Rama X ha mostrado una notable habilidad para los negocios. Ha invertido estratégicamente en bienes raíces, especialmente en Bangkok, donde posee más de 17,000 propiedades. Estos inmuebles generan una gran cantidad de ingresos por renta, convirtiéndose en una fuente constante de dinero.

Además, el rey ha liderado proyectos de lujo en zonas estratégicas de la capital tailandesa, elevando aún más su patrimonio. También es accionista de algunas de las empresas más poderosas del país, en sectores clave como las telecomunicaciones y la energía. Esta combinación de inversiones lo ha llevado a ampliar su riqueza más allá de lo heredado.

Pero su estilo de vida es lo que más llama la atención. El rey posee una flota de 38 jets privados, más de 300 autos de lujo y 52 embarcaciones doradas que se utilizan en ceremonias oficiales. Este despliegue de riqueza ha sido criticado por muchos, pero también refleja la imagen de un país en el que la monarquía aún ocupa un lugar central en la vida pública.

Maha Vajiralongkorn no llegó al poder por sorpresa. Desde pequeño fue preparado para reinar. Se formó en academias militares en Australia y el Reino Unido, y está certificado como piloto de aviones y helicópteros. Incluso participó en operaciones militares internas durante su juventud, lo que reforzó su imagen como figura nacional.

Pese a su formación y sus deberes como jefe de Estado, su figura no está exenta de controversias. Muchos tailandeses lo ven como una figura distante, más asociada al lujo que a la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, su rol sigue siendo clave en la estructura política y cultural del país.

