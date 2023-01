Por qué algunos ricos y famosos no quieren compartir su herencia con sus hijos

Muchos artistas expresaron haberse sentido ofendidos luego de que recientemente se pusiera en palestra el concepto de los “nepo babies”, una expresión que se usa para referirse a aquellos hijos de famosos que lograron abrirse “un camino fácil” en la industria del entretenimiento gracias al respaldo y trayectoria de sus padres.

La traducción al castellano es de “bebés del nepotismo”, que básicamente según la Real Academia Española se refiere a aquellas personas que usando las concesiones de sus parientes, obtienen cargos públicos. Por supuesto, esto causó un gran revuelo en las redes sociales, pero no más que las fuertes y contrarias declaraciones que han ofrecido algunos famosos en cuanto al destino de su herencia.

Una lista de ricos y multimillonarios artistas que llevan años construyendo una gran fortuna en el mundo del cine, la televisión, la música y el deporte han confesado que no dejarán sus riquezas en manos de sus hijos, alegando que es preferible que sus descendientes encuentren su propio camino al éxito.

Celebridades que no dejarán herencia a sus hijos

Uno de ellos es la cantante de country Marie Osmond con un patrimonio valorado en US$20 millones afirmó que, sus hijos no recibirán herencia. “No conozco a nadie que se convierta en algo si solo le dan dinero”, dijo la artista. Osmond afirma que sus hijos deberán cultivar su propio futuro, encontrar sus propias pasiones y forjar sus carreras por sí solos.

Pero no es la única celebridad que ha confesado no dejarles nada a sus hijos. El chef británico más conocido en el mundo, Gordon Ramsay aseguró que sus cinco hijos no disfrutan de su fortuna, ni fama.

Gordon tiene 35 restaurantes en todo el mundo y 15 Ferraris valorados en $50 millones

La riqueza de Gordon se estima en unos US$78 millones, el chef ha mencionado varias veces que sus hijos rara vez comen en sus restaurantes con estrellas Michelin o viajan en primera clase con él, “no han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso”, aseguró.

Otro famoso británico que también ha manifestado no dejarles nada a sus descendientes, es el actor Daniel Craig quien en varias ocasiones ha dicho que ve la herencia como algo “desagradable”, y que sus dos hijos no recibirán nada de su fortuna.

La hija mayor de Craig, Ella, de 31 años, ya se ha hecho un nombre en el mundo del modelaje.

El patrimonio de Craig está valorado en US$125 millones. “Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir”, dijo el actor conocido por su papel protagónico de James Bond.

Por otra parte, el multimillonario empresario estadounidense Warren Buffett, mencionó que su intención antes de morir era donar el 99% de su fortuna y aseguró que sus hijos no obtendrán mucho de su patrimonio.

El valor de la fortuna de Warren Buffett está valuado en unos $105,000 millones de dólares.

Fue el mismo Buffett quien en el año 2021 declaró que “después de observar muchas familias super ricas, esta es mi recomendación: deje a los niños lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que puedan no hacer nada“. La mayoría de los hijos de Warren ya se han formado en diferentes carreras demostrando que sí se pueden sostener sin el respaldo de su padre.

Muchos artistas y famosos con padres de larga trayectoria si han logrado forjarse camino en la industria y la falta de herencia no se los ha impedido.

