La Opinión Hoy: 3 recomendaciones para el pago de impuestos. El incierto futuro de Diego Láinez

Se dice que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos, y muy pronto iniciará oficialmente la temporada de impuestos de este 2023 en Estados Unidos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) emitió una serie de recomendaciones básicas para que los contribuyentes no tengan problemas al presentar sus declaraciones.

Este año, el IRS espera recibir 168 millones de declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2022, las cuales comenzarán a recibir oficialmente a partir del 23 de enero próximo.

Aunque millones de contribuyentes buscan ganar tiempo para presentar en los primeros días, buscando tener su reembolso lo más rápido posible, en muchas ocasiones pueden caer en errores comunes que solo retrasarán sus planes.

Para evitar problemas y que la temporada de impuestos sea lo más sencilla y rápida posible para los contribuyentes, el IRS emitió tres recomendaciones básicas.

La periodista Maria Lavadera, especialista en temas de Dinero y Estilo de Vida, explicó cuáles serían estas: “La primera de tener toda la información que se necesita antes de presentar, lo que significa reunir todas las facturas y demás”.

“La segunda recomendación sería que antes de llamar, se debe visitar la página IRS.gov, la cual posee toda la información” y la tercera alegó que es clave presentar la declaración de impuestos de forma electrónica y elegir la opción de depósito directo.

Diego Láinez y su futuro

El mexicano Diego Láinez tendrá que seguir buscando opciones para continuar con su carrera futbolística, quien alguna vez fue la mayor promesa del fútbol de la nación azteca, hoy es noticia por sus desproporcionadas pretensiones económicas para volver a la liga MX.

Luego del fracaso en el Sporting Clube de Braga (Portugal) el tercer equipo europeo en donde no encontró cabida, el mexicano busca un nuevo equipo para salir cedido.

Al respecto, el presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, paso por los micrófonos de Fox Sports y explicó un poco la situación con la posibilidad que Diego Lainez se enfundara de nuevo la playera azulcrema.

Pero Baños también dejó saber su desacuerdo con las exigencias del propio Diego Lainez junto a sus agentes: “La prioridad de él debería ser el tema deportivo y no tanto el económico”.

Y es que Lainez le pidió al América un salario de $2 millones para ser el mejor pagado de la plantilla, algo que no está balanceado considerando todos los minutos de juego que no ha disputado y viene fuera de forma, además que “sus representantes no quieren ponerlo a pelear un puesto deportivo”, lo que significa estar fijo en los onces titulares.

