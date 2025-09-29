Diez monedas de diez centavos de Roosevelt que no creerás que valen tanto

La moneda de diez centavos de Roosevelt comúnmente suele ser usadas para las propinas, en la maquina dispensadora, gasolinera, entre otros ya que al ser de baja denominación no llaman mucho la atención; sin embargo, para sorpresa de muchos algunos ejemplares de estas piezas valen una fortuna en el mercado de subastas.

Los aficionados numismáticos señalan que esta es una de las monedas más buscadas y la razón es que muchas tienen errores de acuñación y otras son tan solo piezas de prueba.

El origen de los centavos de Roosevelt

Estas monedas fueron creadas para darle honor al 32.º presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, por lo tanto, se puede apreciar en el anverso de la pieza el busto del mandatario y en el reverso la antorcha de la libertad junto a un roble y ramas de olivo. Además de que algunas piezas sufrieron imperfecciones muy valiosas en su acuñación, la moneda tiene un valor histórico.

Las monedas de diez centavos de Roosevelt más valiosas

Para que una moneda pueda considerarse valiosa debe cumplir con varias características así como contar con la clasificación más elevada del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS), en este sentido entre las que resalta están:

Prueba de camafeo profundo de 1950: $18,800 dólares.

Prueba de camafeo profundo de 1951: $23,500 dólares.

1954 Prueba de cameo profundo: $9,400 dólares.

Moneda de diez centavos de Roosevelt de 1955: $9,300 dólares.

Prueba de cameo profundo de 1956: $19,975 dólares.

1956 Bandas completas: $9,987.50 dólares.

Moneda de diez centavos SMS Roosevelt de 1964: $10,200 dólares.

Cameo profundo de SMS de 1967: $9,987.50 dólares.

Prueba No-S de 1968: $48,875 dólares.

Prueba No-S de 1975: $456,000 dólares.

¿Cómo identificar las monedas de diez centavos de Roosevelt que valen mucho dinero?

El primer paso es observar si la moneda tiene algún imperfecto o detalle en la imagen acuñada en ambas caras. En segundo lugar, si cuenta con bandas completas, verificar si son monedas de prueba o no, las moneda que figuran como de prueba suelen ser más brillantes y con detalles llamativos; y finamente la pieza debe estar en buen estado o conservación.

