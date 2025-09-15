¿Tienes esta moneda de 10 centavos? Podrías obtener hasta $156,000

De acuerdo con una pagina web especializada en colección de monedas, Heritage Auctions se conoció que existe una pieza de 10 centavos que podría llegar a costar en el mercado de subasta miles de dólares.

Son muchas las características que pueden hacer que una moneda obtenga un valor tan alto y sea tan buscada por los aficionados numismáticos, además ante los millones de monedas que se han acuñado durante los últimos años algunas piezas valiosas pasan desapercibidas.

Pero, esta moneda en particular tiene detalles que la hacen única. Las piezas de 10 centavos de Mecury fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Denver, Colorado en el año 1919.

Para identificarlas basta ver que en el anverso se aprecia el perfil de la Dama de la Libertad y en el reverso algunos símbolos como: ramas de olivo, y una hoja de hacha saliente.

Es precisamente en el reverso donde se encuentra el detalle que ha hecho que ejemplares de esta moneda se coticen muy alto en el mercado. Los expertos aseguran que el error se debe a las “bandas completas” que se observan en los fasces que acompañan a la hoja del hacha.

Según Heritage Auctions debido a este detalle una moneda de 10 centavos Mercury se vendió en una subasta en el 2019 por $156,000 dólares.

