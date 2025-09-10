Así es la rara moneda de oro Quarter Eagle de 1841 que se subastará por más de $100,000

En 1841, la Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñó una pieza de prueba, enigmática y de tan solo 20 ejemplares que no sólo la hacía llamativa por su procedencia para los coleccionistas, sino que además se volvería una moneda altamente demandada por los numismáticos en las subastas.

Se trata de la famosa Liberty Head Quarter Eagle conocida como la “Pequeña Princesa”, la cual ha logrado clasificaciones altas por parte de PCGS. De acuerdo con los expertos, reunir todos los ejemplares, es decir, el juego completo de esta moneda representa un gran desafío para los coleccionistas.

Cada moneda tiene su propio precio en el mercado de subastas, pero en el 2024 durante una venta de Stack’s Bowers uno de los ejemplares se vendió por hasta $288,000 dólares.

Y de acuerdo con GreatCollections para el próximo 28 de septiembre del 2025 se planea vender uno de los ejemplares de la famosa Liberty Head Quarter Eagle con una oferta actual de $124,500.00 dólares.

En los detalles de la subasta se destaca que la moneda tiene la clasificación del PCGS MS-61, creada en la Casa de la Moneda de Filadelfia con una composición de 90% oro, 10% cobre.

