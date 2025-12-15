Tres valiosas monedas antiguas que los baby boomers deberían guardar

En la mayoría de las veces, los adultos cercanos a la jubilación esperan vivir de sus prestaciones sociales; sin embargo, hay alternativas para generar ingresos con inversiones seguras, como es el caso de las monedas antiguas.

El mundo de la numismática siempre ha existido, pero en los últimos años ha tomado mayor fuerza y es una de las alternativas de aumentar sus activos. Los coleccionistas y casas de subastas deseos de tener piezas únicas son capaces de pagar altas cantidades de dinero.

Por lo que hoy te contamos cuáles son esas monedas raras que pueden llegar a costar miles de dólares en el mercado de subastas y que posiblemente si eres un baby boomers las puedas tener de colección:

Águila doble con cabeza de la libertad de 1883

Esta es una pieza realmente rara, se cree que solo hay dos tipos de esta moneda y según CoinTrackers.com su precio en el mercado en buenas condiciones puede alcanzar los $114.000 dólares. Esto se debe a que esta pieza no solo tiene un detalle de acuñación, sino que tiene importancia histórica para los numismáticos.

Moneda de níquel búfalo de tres patas de 1937-D

Hay monedas que durante su proceso de fabricación tienen defectos que con el paso de los años hacen que se vuelvan costosas. En el caso de esta pieza su valor alcanza los $100,000 dólares, las tres patas del búfalo en el anverso causa asombro y curiosidad entre los coleccionistas.

Medio dólar Franklin de la línea Bell completa de 1958

Esta moneda alcanza un valor de $129,250 dólares en el mercado de subastas. Estas monedas, según Altier Rare Coins, tienen una belleza estética que las hace única, y mientras más conservadas estén, mayor será su precio.

