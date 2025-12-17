La moneda de veinticinco centavos que vale casi $10,000 dólares

Hay monedas y billetes que a medida que pasan los años más interesantes y valiosas son el mercado de subastas, ya que por lo general suelen tener detalles de acuñación o impresión y una importancia histórica que llama la atención de los coleccionistas.

Tal es el caso de la moneda de bicentenario, producida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos entre 1975 y 1976, se convirtió en una edición especial que atrajo a los acérrimos numismáticos.

Además, estas monedas destacaron entre muchas al ser de las primeras de 25 centavos estadounidenses en más de 50 años, pero lo que impulsaba su búsqueda era su tan especial diseño en el reverso que sin duda la hacía una pieza única.

Esta serie de moneda de 25 centavos conmemorativa, se han vendido por miles de dólares en subastas y ahora que está próxima la celebración de los 250. ° aniversario toman más protagonismo que nunca. Es por esa razón que aquí te contamos cuáles son las más valiosas, según el sitio web CoinValueChecker:

Moneda de 25 centavos del Bicentenario con camafeo profundo de plata de 1976-S: vendida por $2,760 dólares en 2007.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario, revestida, de 1976-S: vendida por $6,038 dólares en 2010.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario revestida de 1976-D: vendida por $6,463 dólares en 2017.

Moneda de 25 centavos del Bicentenario de Plata Proof 1976-S: vendida por $13,500 dólares en 2019.

Moneda de 25 centavos del Bicentenario de 1976, de doble denominación, acuñada en una moneda de diez centavos: vendida por $9,200 dólares en 2020.

Moneda comercial del Bicentenario DDO revestida de 1976-D: vendida por $8,400 dólares en 2023.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario de 1976: vendida por $1,821 dólares en 2023.

Las monedas de bicentenario fueron acuñadas en diversos lugares, alcanzando alta cantidad de ejemplares. Filadelfia fabricó 809,784.016 monedas, Denver 860,118.839 monedas, y San Francisco 7.059.099 monedas revestidas de prueba, 11.000.000 de monedas de plata al 40% sin circular, y 4 millones de monedas de plata al 40% de prueba.

Para las casas de subastas y los coleccionistas, la condición de una moneda, su origen, y detalles juegan un papel muy importante y aquellas que cuentan con un estado de conservación perfecto pueden alcanzar precios elevados en sus ventas.

Sigue leyendo: