Finaliza la acuñación de centavos: Las monedas únicas se subastarán

Este miércoles 12 de noviembre fueron acuñados en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia los últimos centavos, esto luego de que el Ejecutivo anunciara que ya no estarán más en circulación.

La fabricación de estas últimas monedas, que han sido acuñadas desde 1793, fue bajo la supervisión del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y según el Departamento del Tesoro, los últimos cinco centavos acuñados serán subastados.

Al respecto, John Feigenbaum, editor de la guía de precios de monedas raras Greysheet y director ejecutivo del Gremio de Numismáticos Profesionales (PNG), “la demanda de estas monedas sería increíble porque el artículo sería un elemento necesario de un ‘conjunto completo’ verdadero”, dijo.

Según, el Departamento del Tesoro, estos centavos serán especiales, ya que llevan el sello de la letra omega, por lo que, desde su anuncio, ya está llamando la atención de los coleccionistas y casas de subastas.

“Los coleccionistas se volverían locos por una rareza moderna de centavos Lincoln de acuñación comercial”, destacó Feigenbaum al tiempo que mencionó que la subasta desatará una auténtica locura entre los numismáticos.

