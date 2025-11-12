window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Así son los 7 billetes de $1 que podrían valer hasta $10,000 en subastas

Muchos de estos billetes han sido clasificados por el PCGS, lo que genera gran demanda en el mercado

Hay detalles de impresión o números de serie que puede hacer que el billete valga mucho dinero.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

De acuerdo con el sitio web especializado en monedas CoinValueLookup, los primeros billetes de $1 dólar fueron emitidos por primera vez en 1862, y aunque desde entonces han circulado millones, solo unos pocos billetes han logrado venderse en el mercado de subasta por miles de dólares.

Si bien a lo largo de estos años la producción e imagen de este billete ha sufrido numerables cambios, debido a su estado de conservación y detalles de impresión algunos recibieron calificaciones altas por parte del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), siendo buscadas por los coleccionistas y entre estos se encuentra:

  • Billete de $1 dólar estadounidense de 1862: $7,000 dólares.
  • Billete de $1 del Banco Nacional de 1875: $3,000 dólares.
  • Billete de $1 dólar estadounidense de 1874: $10,000 dólares.
  • Billete de $1 dólar estadounidense de 1886: $2,500 dólares.
  • Billete de $1 dólar estadounidense de 1869: $2,500 dólares
  • Billete de curso legal de $1 dólar de 1917: $1,150 dólares.
  • Billete de $1 dólar de 1928: $1,000 dólares.

Entre los detalles más comunes que se pueden observar en los billetes son los errores de impresión, los patrones sobresalientes en los números de serie y su relación con algún evento histórico o conmemoración.

