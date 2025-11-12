Así son los 7 billetes de $1 que podrían valer hasta $10,000 en subastas
Muchos de estos billetes han sido clasificados por el PCGS, lo que genera gran demanda en el mercado
De acuerdo con el sitio web especializado en monedas CoinValueLookup, los primeros billetes de $1 dólar fueron emitidos por primera vez en 1862, y aunque desde entonces han circulado millones, solo unos pocos billetes han logrado venderse en el mercado de subasta por miles de dólares.
Si bien a lo largo de estos años la producción e imagen de este billete ha sufrido numerables cambios, debido a su estado de conservación y detalles de impresión algunos recibieron calificaciones altas por parte del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), siendo buscadas por los coleccionistas y entre estos se encuentra:
- Billete de $1 dólar estadounidense de 1862: $7,000 dólares.
- Billete de $1 del Banco Nacional de 1875: $3,000 dólares.
- Billete de $1 dólar estadounidense de 1874: $10,000 dólares.
- Billete de $1 dólar estadounidense de 1886: $2,500 dólares.
- Billete de $1 dólar estadounidense de 1869: $2,500 dólares
- Billete de curso legal de $1 dólar de 1917: $1,150 dólares.
- Billete de $1 dólar de 1928: $1,000 dólares.
Entre los detalles más comunes que se pueden observar en los billetes son los errores de impresión, los patrones sobresalientes en los números de serie y su relación con algún evento histórico o conmemoración.
