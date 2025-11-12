Así son los 7 billetes de $1 que podrían valer hasta $10,000 en subastas

De acuerdo con el sitio web especializado en monedas CoinValueLookup, los primeros billetes de $1 dólar fueron emitidos por primera vez en 1862, y aunque desde entonces han circulado millones, solo unos pocos billetes han logrado venderse en el mercado de subasta por miles de dólares.

Si bien a lo largo de estos años la producción e imagen de este billete ha sufrido numerables cambios, debido a su estado de conservación y detalles de impresión algunos recibieron calificaciones altas por parte del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), siendo buscadas por los coleccionistas y entre estos se encuentra:

Billete de $1 dólar estadounidense de 1862: $7,000 dólares.

Billete de $1 del Banco Nacional de 1875: $3,000 dólares.

Billete de $1 dólar estadounidense de 1874: $10,000 dólares.

Billete de $1 dólar estadounidense de 1886: $2,500 dólares.

Billete de $1 dólar estadounidense de 1869: $2,500 dólares

Billete de curso legal de $1 dólar de 1917: $1,150 dólares.

Billete de $1 dólar de 1928: $1,000 dólares.

Entre los detalles más comunes que se pueden observar en los billetes son los errores de impresión, los patrones sobresalientes en los números de serie y su relación con algún evento histórico o conmemoración.

