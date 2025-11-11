Hay centavos “de plata” de 1943 hechos de acero y cobre: solo uno vale casi $100,000

Entre los coleccionistas de monedas, pocas piezas despiertan tanta curiosidad como los centavos de 1943, conocidos por su brillo metálico que muchos confunden con la plata. Sin embargo, estos “centavos de plata” no son de ese material, sino de acero recubierto con zinc, y su origen se remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Lo verdaderamente especial es que una pequeña cantidad se acuñó por error en cobre, y esos ejemplares pueden alcanzar un valor de hasta $100,000 dólares o más en el mercado.

Durante 1943, Estados Unidos enfrentaba una fuerte escasez de cobre debido a su uso en la fabricación de municiones. Para ahorrar ese metal, el gobierno decidió producir los centavos de ese año con acero bañado en zinc. Así nacieron los famosos “centavos de acero de 1943”, con más de mil millones de piezas emitidas entre las casas de moneda de Filadelfia, Denver y San Francisco.

El experimento, sin embargo, no fue bien recibido. Las monedas se oxidaban con facilidad, muchas máquinas no las reconocían y su color plateado hacía que se confundieran con los dimes. Ante las quejas del público, el Tesoro decidió volver al cobre en 1944, utilizando incluso material reciclado de casquillos de guerra.

Si tienes un centavo de 1943 y quieres saber si podrías tener una fortuna en tus manos, hay un truco simple. Si la moneda se pega a un imán, no es rara, porque el acero es magnético. Pero si no se adhiere, podrías tener un ejemplar de cobre extremadamente valioso.

Los centavos de cobre de 1943 se acuñaron por accidente, probablemente con planchas sobrantes de 1942. Esos errores fueron descubiertos años después y hoy son una joya para los coleccionistas. “Los centavos de trigo de 1943 hechos de bronce suelen valer $100,000 o más”, explican expertos en numismática.

También existen casos rarísimos de centavos de 1944 que se acuñaron por error con el acero de 1943, y esos pueden superar los $85,000 dólares en subastas especializadas.

Aunque la mayoría de los centavos “plateados” de 1943 no tienen un valor extraordinario, siguen siendo piezas históricas muy buscadas. Las monedas más desgastadas valen entre 5 y 10 centavos, las que conservan buena condición pueden alcanzar 50 centavos, y las que permanecen sin circular pueden llegar a $5 dólares o más.

Un centavo de acero perfectamente conservado, con brillo original y sin rastro de óxido, puede valer más de $100 dólares entre coleccionistas. Sin embargo, su verdadero encanto está en su historia: son testigos de un momento en que el país sacrificó metales para apoyar el esfuerzo bélico.

Para quienes disfrutan revisar su cambio o herencias familiares, estos centavos representan una oportunidad fascinante. Basta con un imán y algo de paciencia para descubrir si entre tus monedas hay una pieza de cobre de 1943. Tal vez guardes, sin saberlo, un tesoro de casi $100,000 dólares que ha sobrevivido a más de ocho décadas de historia.

