Nuevo arancel de 107% de EE.UU. sobre las pastas italianas afecta a hogares

El nuevo arancel de 107% que Estados Unidos planea aplicar sobre las pastas italianas podría tener un impacto directo en los hogares estadounidenses. La medida, impulsada por la administración Trump, busca sancionar a trece de los mayores exportadores de pasta de Italia acusados de vender sus productos por debajo del valor de mercado en el país norteamericano.

La propuesta, publicada por el Departamento de Comercio en septiembre, añadiría un derecho antidumping (evitar que se venda un producto exportado a un precio más bajo) del 92% al impuesto actual del 15% que pagan los productos provenientes de la Unión Europea.

Si se concreta, el total de aranceles sobre la pasta italiana alcanzaría un 107%, una de las tasas más altas impuestas por Estados Unidos en los últimos años, según The Wall Street Journal.

Entre las marcas italianas afectadas figuran nombres reconocidos como La Molisana, Garofalo, Barilla y Rummo, además de otras once compañías tradicionales del sector. De acuerdo con la investigación del Departamento de Comercio, estas empresas no habrían respondido de manera adecuada a las solicitudes de información dentro de una revisión comercial que lleva varias décadas en curso.

Phil Lempert, analista de la industria alimentaria y editor de SupermarketGuru, advirtió en CBS MoneyWatch que los consumidores sentirán las consecuencias rápidamente. Además, agregó, que algunos fabricantes italianos podrían retirarse del mercado estadounidense, mientras que otros subirán sus precios para compensar el nuevo gravamen.

“No hay suficiente producción nacional para llenar los estantes”, explicó Lempert. “Vas a entrar al pasillo de pastas y lo verás medio vacío”.

El posible aumento en los precios preocupa especialmente a las familias que consumen pasta de manera habitual. Un paquete de espagueti o penne importado podría duplicar su valor en cuestión de meses si el arancel se hace efectivo. En 2023, Estados Unidos importó pastas italianas por un valor de $684 millones de dólares, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai aseguró que la situación aún no está definida.

“La pasta italiana no está ‘desapareciendo'”, afirmó.

Explicó que el derecho antidumping “es una propuesta y aún no es definitiva”, ya que las compañías involucradas tienen varios meses para participar en el proceso antes de que la decisión sea final.

Sin embargo, algunos productores italianos ya se preparan para suspender sus envíos a Estados Unidos a partir de enero, según reportes del Wall Street Journal. La incertidumbre sobre los plazos y los costos adicionales está provocando que varias empresas evalúen centrarse en otros mercados.

El debate también refleja tensiones comerciales de larga data entre productores estadounidenses y europeos. Los fabricantes locales de pasta sostienen que las marcas italianas venden a precios artificialmente bajos (dumping), afectando su competitividad. Pero para los consumidores, la disputa se traduce en menos opciones y en un golpe directo a la economía doméstica.

