Últimos centavos estadounidenses vendidos en una subasta alcanzaron los $16 millones de dólares

Luego de que el Ejecutivo anunciara que ya no circularían más centavos en Estados Unidos, el pasado 12 de noviembre la Casa de la Moneda en Filadelfia fabricó las últimas piezas, los cuales, según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent serían subastados.

El jueves de la semana pasada, a través de una subasta organizada por Stack’s Bowers Galleries. La Casa de la Moneda de Estados Unidos vendió por más de $16 millones de dólares el juego de monedas número 232, que contenía los tres últimos centavos fabricados, además de los troqueles con los que se acuñaron las piezas.

Al respecto, el director de numismática americana en Stack’s Bowers, John Kraljevich comentó. “He estado asistiendo a subastas de monedas durante 40 años y puedo decirles que nunca había visto nada igual, porque nunca ha habido nada igual”, dijo al tiempo que explicó que este es el tipo de subastas donde se desconoce el valor de la pieza hasta que los compradores hacen sus apuestas.

“La cultura estadounidense ha incorporado el centavo a nuestro léxico, a nuestra cultura popular, a todo esto. Y creo que, para mucha gente, el fin de la producción de centavos para la circulación es un motivo de nostalgia”, expresó Kraljevich.

Con las primeras monedas de esta denominación, las personas compraban galletas o snacks, ahora con el pasar de los años la mayoría están en cajones o frascos, aun así, se vuelven reliquias para los acérrimos coleccionistas.

Para Brian Kendrella, presidente de Stack’s Bowers, la subasta “capturó la imaginación del público como pocas monedas raras que hayamos manejado jamás”. Para su venta, se crearon estos 232 grupitos y cada juego incluía 2025 centavos acuñados en la Casa de la Moneda de Filadelfia y Denver, así como un centavo de oro de 24 quilates que representa la culminación de la era. Además, cada centavo lucía un símbolo Omega que la hace única.

