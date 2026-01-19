window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La moneda de veinticinco centavos del Bicentenario que vale $20,000

Las monedas bicentenario se acuñaron entre 1975 y 1976 por la Casa de la Moneda algunas llegaron a tener hasta 40% de plata en su revestimiento

Las monedas o billetes antiguos relacionados con la historia también suelen ser buscados por los coleccionistas.  Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

Durante la celebración del Bicentenario de Estados Unidos en 1976, el país se inundó de muchos objetos de colección con motivo al homenaje, y en ese momento la Casa de la Moneda produjo una serie de monedas especiales y conmemorativas de veinticinco centavos, que actualmente en el mercado de subastas pueden llegar a valer mucho dinero.

Las piezas del Bicentenario fueron acuñadas entre los años 1975 y 1976, siendo esta una edición especial compuestas con múltiples metales como: níquel, cobre y zinc, incluso algunas llegaron a tener hasta 40% de plata en su revestimiento haciéndola aún más rara e impresionante para los coleccionistas.

En el mundo de la numismática, los billetes y monedas que suelen ser mayormente buscados no solo son aquellos que tienen características, diseños o detalles únicos, sino también los que están relacionados con la historia y la cultura del país, en este caso los centavos bicentenarios tomaron un valor especial.

Estas monedas se acuñaron en varios lugares alcanzando grandes cantidades de ejemplares como: Filadelfia con 809,784.016 monedas; Denver con una producción que alcanzó las 860,118.839 monedas, y San Francisco con 11,000.000 de monedas de plata al 40% sin circular.

De acuerdo con el sitio web CoinValueChecker, estas son las monedas de 25 centavos más buscadas por los coleccionistas y su precio en el mercado:

  • Moneda de 25 centavos del Bicentenario de Plata Proof 1976-S: vendida por $13,500 dólares en 2019.
  • Moneda de 25 centavos del Bicentenario de 1976, de doble denominación, acuñada en una moneda de diez centavos: vendida por $9,200 dólares en 2020.
  • Moneda comercial del Bicentenario DDO revestida de 1976-D: vendida por $8,400 dólares en 2023.
  • Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario revestida de 1976-D: vendida por $6,463 dólares en 2017.
  • Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario, revestida, de 1976-S: vendida por $6,038 dólares en 2010.
  • Moneda de 25 centavos del Bicentenario con camafeo profundo de plata de 1976-S: vendida por $2,760 dólares en 2007.
  • Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario de 1976: vendida por $1,821 dólares en 2023.

No todas las monedas son valoradas de la misma manera, los detalles, imperfectos, procedencia y condiciones hace que tengan menos o más valor en el mercado.

