La moneda de veinticinco centavos del Bicentenario que vale $20,000

Durante la celebración del Bicentenario de Estados Unidos en 1976, el país se inundó de muchos objetos de colección con motivo al homenaje, y en ese momento la Casa de la Moneda produjo una serie de monedas especiales y conmemorativas de veinticinco centavos, que actualmente en el mercado de subastas pueden llegar a valer mucho dinero.

Las piezas del Bicentenario fueron acuñadas entre los años 1975 y 1976, siendo esta una edición especial compuestas con múltiples metales como: níquel, cobre y zinc, incluso algunas llegaron a tener hasta 40% de plata en su revestimiento haciéndola aún más rara e impresionante para los coleccionistas.

En el mundo de la numismática, los billetes y monedas que suelen ser mayormente buscados no solo son aquellos que tienen características, diseños o detalles únicos, sino también los que están relacionados con la historia y la cultura del país, en este caso los centavos bicentenarios tomaron un valor especial.

Estas monedas se acuñaron en varios lugares alcanzando grandes cantidades de ejemplares como: Filadelfia con 809,784.016 monedas; Denver con una producción que alcanzó las 860,118.839 monedas, y San Francisco con 11,000.000 de monedas de plata al 40% sin circular.

De acuerdo con el sitio web CoinValueChecker, estas son las monedas de 25 centavos más buscadas por los coleccionistas y su precio en el mercado:

Moneda de 25 centavos del Bicentenario de Plata Proof 1976-S: vendida por $13,500 dólares en 2019.

Moneda de 25 centavos del Bicentenario de 1976, de doble denominación, acuñada en una moneda de diez centavos: vendida por $9,200 dólares en 2020.

Moneda comercial del Bicentenario DDO revestida de 1976-D: vendida por $8,400 dólares en 2023.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario revestida de 1976-D: vendida por $6,463 dólares en 2017.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario, revestida, de 1976-S: vendida por $6,038 dólares en 2010.

Moneda de 25 centavos del Bicentenario con camafeo profundo de plata de 1976-S: vendida por $2,760 dólares en 2007.

Moneda de veinticinco centavos del Bicentenario de 1976: vendida por $1,821 dólares en 2023.

No todas las monedas son valoradas de la misma manera, los detalles, imperfectos, procedencia y condiciones hace que tengan menos o más valor en el mercado.

