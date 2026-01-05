Las monedas más valiosas jamás acuñadas con precios que alcanzan hasta los $100,00

Las monedas raras por lo general tienen un valor especial en los mercados de subastas, algunas pueden llegar a costar miles de dólares, pero esto depende de varios factores como detalles de acuñación, importancia histórica o buenas condiciones.

Según GOBankingRates estas son algunas de las monedas más buscadas por los coleccionistas:

1883 Águila doble con cabeza de la libertad

Con un valor de $114.000 dólares, es una de las monedas más buscadas por los coleccionistas, su alto valor puede definirse dependiendo de su estado de conservación.

1878 S Liberty Sentado Medio Dólar

Tiene un precio en el mercado de $115.000 dólares.

1871 CC Liberty Seated Quarter

Su valor ronda los $115.000 dólares, según CoinTrackers.com, pero puede variar dependiendo de sus detalles de acuñación y condición.

Moneda de diez centavos de 1874 CC Liberty Seated

Su valor también se calcula entre los $115.000 dólares en el mercado de subasta.

1931 D St. Gaudens Doble Águila

Siendo una de las más buscadas por los coleccionistas, su valor alcanza los $120.000 dólares.

1930 S St. Gaudens Doble Águila

Su valor oscila los $125.000 dólares, según CoinTrackers.com.

