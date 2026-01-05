Las monedas más valiosas jamás acuñadas con precios que alcanzan hasta los $100,00
Las monedas entre 1800 y 1900 son muy buscadas por los coleccionistas dado su acuñación tan rudimentaria que provocó detalles únicos en las piezas
Las monedas raras por lo general tienen un valor especial en los mercados de subastas, algunas pueden llegar a costar miles de dólares, pero esto depende de varios factores como detalles de acuñación, importancia histórica o buenas condiciones.
Según GOBankingRates estas son algunas de las monedas más buscadas por los coleccionistas:
1883 Águila doble con cabeza de la libertad
Con un valor de $114.000 dólares, es una de las monedas más buscadas por los coleccionistas, su alto valor puede definirse dependiendo de su estado de conservación.
1878 S Liberty Sentado Medio Dólar
Tiene un precio en el mercado de $115.000 dólares.
1871 CC Liberty Seated Quarter
Su valor ronda los $115.000 dólares, según CoinTrackers.com, pero puede variar dependiendo de sus detalles de acuñación y condición.
Moneda de diez centavos de 1874 CC Liberty Seated
Su valor también se calcula entre los $115.000 dólares en el mercado de subasta.
1931 D St. Gaudens Doble Águila
Siendo una de las más buscadas por los coleccionistas, su valor alcanza los $120.000 dólares.
1930 S St. Gaudens Doble Águila
Su valor oscila los $125.000 dólares, según CoinTrackers.com.
