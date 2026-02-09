¿Tienes centavos en casa? Podrían valer hasta $20,000

En noviembre del año pasado, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en el estado de Filadelfia, acuñó los últimos centavos, esto luego de que el Ejecutivo solicitara la suspensión de su circulación, y según el Departamento del Tesoro, las últimas cinco piezas acuñadas fueron subastadas.

Esta medida podría llevar a que miles de centavos sean importantes figuras de colección buscadas por los coleccionistas y subastadas por miles de dólares en el mercado, ya que no solo su valor aumenta por los detalles de acuñación que podría tener sino también por su importancia histórica o relación con eventos, personajes o lugares significativos.

Por esa razón, aquí te mostramos algunos centavos que podrías tener en casa al final de un cajón, en el frasco de propinas, en el armario o ático y que seguro costaría en subasta hasta $20,000 dólares.

Céntimos de doble troquel

De acuerdo con la casa de subastas de monedas y papel moneda de mayor crecimiento en Estados Unidos, GreatCollections Coin Auctions los centavos de doble troquel son realmente raros y llamativos, la razón de su nombre se debe a un error de producción en el que se acuñaron dos veces con un mismo troquel metálico, lo que sin duda las hace especiales para los numismáticos.

En 1958 se vendió una de estas piezas por la cifra récord de $1,136 millones de dólares, hoy en día se pueden conseguir en sitios de subastas como eBay entre $1,000 y $2,000 dólares dependiendo de su estado de conservación, ya que son piezas muy antiguas.

Céntimos de trigo

Sin duda alguna estos son los centavos más reconocidos en el mundo de la numismática, son característicos por la imagen de Abraham Lincoln en el anverso y dos tallos de trigo en el reverso.

Estas piezas fueron acuñadas en 1909 y 1958 con una composición de 95% cobre; sin embargo, en 1943 paso a recubrirse con acero y zinc porque, el cobre comenzó a usarse en la guerra, esa relación y cambio de composición las hace valiosas para muchos coleccionistas.

El centavo de Lincoln

Los coleccionistas describen esta pieza como la moneda con error más famosa de Estados Unidos. Rareza y calidad son otras de sus características y es que esta moneda de 1943 fue creada con bronce y las probabilidades de toparse con una no es tan fácil, pero tenerla podría costar entre $150,000 y $200,000 dólares.

