¿Cuáles son las monedas de 50 centavos que pueden valer hasta $27,500?

En Estados Unidos diariamente circulan millones de monedas de toda clase de denominación, y aunque para la mayoría pueden ser simples monedas de cambio, para los coleccionistas puede llegar a ser un gran tesoro.

Tal es el caso de las monedas conocidas como “Walking Liberty” las cuales fueron acuñadas entre los años 1916 y 1947, siendo una de más buscadas por los numismáticos, no solo por su diseño artístico sino además porque tiene un peso histórico que las hace únicas.

Estas monedas lograron estar en circulación en un momento importante de la historia como la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión quedando de esta manera marcadas en la memoria colectiva.

Ahora bien, aunque no es fácil conseguir una pieza tan característica que esté en buen estado, la venta de esta pieza puede alcanzar hasta los $20,000 dólares, y según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas, estas son algunas de las monedas que se han coleccionado hasta el momento:

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-62): $85 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-63): $95 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-64): $125 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-65): $165 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-66): $260 dólares.

Moneda de 50 centavos de 1946-D (MS-67): $300 dólares.

Moneda de 50 centavos 1946-D (MS-68): $27,500 dólares.

Para saber si tiene una moneda de gran valor, lo mejor es consultar con un experto en numismática o coleccionista, las monedas que se venden por altas sumas de dinero tienen a menudo detalles de acuñación y se suelen preservar intactas, mientras más conservadas estén mayor será su valor en el mercado de subastas.

Sigue leyendo: