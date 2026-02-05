Las valiosas monedas de los años 50 que debes buscar en tu colección

Pensar en colecciones de monedas es quizás relacionarlo con detalles de acuñación, eventos históricos de gran relevancia o conmemoración a personajes importantes y esto tiene mucho que ver con el año en el que se produjo la pieza, y la década de 1950 fue uno de los períodos más creativos en cuanto a la producción de monedas en Estados Unidos.

De acuerdo con Mike Fuljenz, presidente de Universal Coin and Bullion, entre los años 1950 y 1963, la Casa de la Moneda produjo una serie de piezas de prueba que fueron adquiridas por importantes coleccionistas de la época, las cuales actualmente tienen un valor muy alto en el mercado de subastas.

Según Fuljenz entre este conjunto de monedas de prueba se encuentran “las monedas de medio dólar proof, especialmente las de 1950 y 1951, suelen valer cientos o miles de dólares, dependiendo de su buen estado de conservación. Las monedas de veinticinco centavos de Washington y de diez centavos de Roosevelt a veces pueden valer casi lo mismo. Las monedas de cinco y un centavo proof, aunque siguen siendo valiosas, valen menos”, dijo.

A estas monedas se suman las denominaciones de diez, veinticinco y cincuenta en circulación, las cuales fueron producidas con hasta 90% plata, lo que dentro del mercado de subasta hace que se dispare su precio ante la elevada demanda.

Para Fuljenz, “una moneda de medio dólar de la década de 1950 vale más de $10 dólares, las monedas de veinticinco centavos valen más de $5 cada una y las de diez centavos, más de $2 dólares cada una”, comentó.

Agregando además que muchos comerciantes de renombre estarían dispuestos a pagar más de 20 veces su valor nominal por estas monedas, basándose en un precio spot de $32 dólares para la plata.

Finalmente, el experto en numismática entrevistado por GOBankingRates indicó que, otras monedas que llaman la atención de los coleccionistas es el medio dólar del Dr. Booker T. Washington. “La mayoría de estas monedas se encuentran hoy en día ligeramente maltratadas, pero aún valen entre $25 y $50 dólares, pero si se conservan en perfecto estado, pueden valer miles de dólares si las clasifica el PCGS (Servicio Profesional de Clasificación de Monedas)”, mencionó Fuljenz, y la razón es que se produjeron para conmemorar al primer afroamericano en aparecer en una moneda de curso legal.

