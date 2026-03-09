Así es la moneda de 1943 que puede valer hasta $840,000 en el mercado de subastas

Aunque la producción de centavos cesó desde el pasado 12 de noviembre del 2025 en Estados Unidos tras un decreto del Ejecutivo, estas monedas aún no han salido del todo de circulación; se calcula que continúan en curso legal unos 250 a 300 mil millones de centavos, sin fecha definitiva para retirarlas.

Los centavos forman parte de las transacciones más comunes, desde cambios exactos en los cajeros, supermercados, propinas en restaurantes, máquinas expendedoras, entre otros, ya que ayudan con los redondeos en los pagos. Además, muchos optan por guardarlas en tarros, acumulando cientos de estas, sin sospechar que una de ellas puede llegar a costar miles de dólares en el mercado de subastas.

Son muchas las características que determinan si una moneda es valiosa o no. Se pueden observar sus más sutiles detalles de acuñación, imperfectos en su fabricación, ejemplares únicos, producciones que nunca han salido en circulación, pero también sus años de fabricación y su relación con algún personaje, lugar o evento histórico las hace calificar como piezas muy buscadas por los coleccionistas.

El centavo de cobre de 1943 más valioso

Entre las monedas más codiciadas por los acérrimos numismáticos están las más antiguas; mientras más años de producción tengan, mayor podría ser su valor, ya que las fabricaciones rudimentarias de la época les otorgan a las piezas diferencias abismales de sus pares más actuales.

Tal es el caso de la moneda de cobre de 1943, reconocida por el ciudadano común como “el centavo de trigo de Lincoln”, que según la página web del experto en monedas Heritage Auctions, uno de sus ejemplares se vendió en el 2021 por $840,000, pero ¿qué hace que esta moneda sea tan costosa?

Su interesante valor viene desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto bélico se requería del cobre para la elaboración de municiones y equipos militares, por lo que la Casa de la Moneda de Estados Unidos decidió cambiar la producción de la época basada en cobre por acero recubierto de zinc; no obstante, durante el proceso de fabricación, algunos ejemplares se fabricaron en bronce en lugar de acero debido a que varias planchas de bronce habían quedado atascadas en las máquinas.

Los coleccionistas consideran que estas son de las monedas más valiosas de la historia, no solo por su importancia histórica, sino porque en un primer momento no se pretendía fabricarlas, por lo que su error y rareza las llevaron a ser muy codiciadas. Además, se calcula que esta producción tiene poco más de 20 piezas en circulación.

¿Cómo identificar el centavo de 1943 valioso?

Si no eres un experto en monedas, pero sospechas tener uno de estos ejemplares de bronce de 1943, fíjate si cuenta con estas características para saber si la pieza es valiosa o no:

El color: Las piezas “error” de este año que son valiosas deben tener un color cobrizo o marrón.

La fecha: Es importante que la fecha de fabricación sea 1943, pero un detalle relevante es que el número “3” tiene un distintivo, y es una cola larga. Esto es importante saberlo, ya que hay centavos falsos.

El peso: Los centavos de acero pesan aproximadamente 2,7 g, mientras que los de bronce tienen cerca de 3,11 g.

No se adhiere a un imán: las monedas de acero al acercarse a un imán rápidamente se adhieren por su contenido de hierro, pero las de bronce no; ese puede ser un indicio de que tienes una moneda valiosa.

En el mundo de la numismática, hay miles de monedas valiosas; el consejo más importante es siempre verificar la pieza con un experto.

