Cómo es la moneda de 50 centavos de JFK puede valer $150,000 dólares

Tras el trágico asesinato en 1963 del presidente 35.º de los Estados Unidos, John F. Kennedy la historia dio un giro inesperado y el mandatario se convirtió en un icono para la memoria colectiva, a tal punto que la Casa de la Moneda decidió producir una pieza en su honor.

Las primeras monedas que se acuñaron eran 90% de plata en denominación de 50 centavos, y aunque en un primer momento las monedas eran de simple intercambio, muchas de estas piezas con el pasar de los años comenzaron a ser más buscadas por los coleccionistas aumentando su valor en los mercados de subastas.

Actualmente, la moneda de 50 centavos de John F. Kennedy podría valer hasta $150,000 dólares, y es que muchos numismáticos son capaces de pagar precios exorbitantes por estas piezas tras su relación con un personaje histórico.

Muchos de estos ejemplares han alcanzado calificaciones altas por parte del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) e incluso con las designaciones SP68, formando parte de series especiales que se caracterizan por sus acuñaciones, acabados y conservación.

En 2019, uno de esos ejemplares se vendió por hasta $156,000 dólares debido a su perfecto estado, contaba con un acabado liso y satinado convirtiéndolo en una pieza única para los aficionados numismáticos.

