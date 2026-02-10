¿Cuánto cuesta una medalla de oro olímpica 2026 en medio de la subida de los metales preciosos?

Desde el pasado viernes 6 hasta el próximo domingo 22 de febrero se llevará a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 en el que se podrán observar a cientos de deportistas dar lo mejor de sí para alcanzar la tan esperada medalla de oro del primer lugar, y en medio de una subida exponencial de los metales preciosos muchos se están preguntando cuánto cuesta la tan anhelada presea olímpica.

Si bien, actualmente las medallas de oro que se observan en las competencias no son fabricadas con 100% oro macizo como se hacía hace más de 100 años, según Bobby Eaton, experto en recuerdos olímpicos de RR Auction, la última vez que se fabricó una pieza con oro puro fue en 1912 para los Juegos Olímpicos de Verano.

Hoy en día de acuerdo con las directrices del Comité Olímpico Internacional (COI), las medallas de oro constan de al menos un 92.5% plata, es decir, 500 gramos de plata bañada en seis gramos de oro puro, mientras que, las medallas de plata contienen 500 gramos de plata sin baño de oro, y las de bronce sí son de bronce macizo.

Ante el aumento del oro a $5.054 dólares por onza la semana pasada, seis gramos que es lo que compone una medalla de oro actualmente, son aproximadamente 0,2 onzas lo que equivale entre $1.011 a $2.500 dólares.

No obstante, el experto considera que hay una gran diferencia entre el valor de fusión y el valor real de colección, por lo que, si un atleta olímpico después de la competencia decide vender su medalla esta podría alcanzar precios entre los $50,000 y $80,000 dólares, ya que el valor dependerá de su importancia histórica y colección.

Ahora bien, según Eaton no todos los atletas deciden vender sus medallas algunos las conservan porque es una representación de su esfuerzo; sin embargo, en 2013 se subastó una de las cuatro preseas de oro del atleta estadounidense Jesse Owens ganadas en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el precio en subasta alcanzó los 1,47 millones de dólares.

Finalmente, este año la atención no solo se está centrando en el precio de la medalla, ante la subida de los metales preciosos, sino también en su calidad, ya que algunos atletas se han quejado de que sus medallas se han roto, al respecto el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos declaró que está investigando el problema.

Sigue leyendo: