Precio de entradas para Super Bowl escala hasta $18,000 a horas del juego

El precio de las entradas para el Super Bowl continúa en ascenso a pocas horas de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrenten en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. De acuerdo con plataformas de reventa, los boletos disponibles oscilan entre los $3,100 dólares y cifras que superan los $18,000, reflejando una alta demanda para uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El asiento más económico para presenciar la final del fútbol americano profesional, que además contará con el espectáculo del descanso encabezado por Bad Bunny, se ofrecía este sábado en $3,100 dólares en el portal VividSeats. El valor representa una ligera baja con respecto al día anterior, cuando los boletos más baratos rondaban los $3,600 dólares. Sin embargo, el comportamiento fue distinto en los sectores preferenciales del estadio, según informó EFE.

En las últimas 24 horas, las entradas VIP y los asientos mejor ubicados del Levi’s Stadium registraron un incremento cercano a los $2,000 dólares, alcanzando precios de hasta $18,600 dólares. Este fenómeno es habitual conforme se acerca el inicio del partido, especialmente cuando se trata de un Super Bowl con antecedentes históricos, como el que reedita la final disputada en 2015 entre estas mismas franquicias.

San Francisco vive el ambiente del Super Bowl

Aunque el partido se disputará en Santa Clara, la NFL estableció su cuartel general del fin de semana en San Francisco, a unos 65 kilómetros del estadio. La ciudad ha sido escenario de múltiples eventos, con celebraciones que se extienden desde Union Square hasta el Fisherman’s Wharf, donde música, activaciones y presentaciones artísticas animan a aficionados y turistas.

Uno de los puntos neurálgicos es el Moscone Convention Center, en pleno centro de la ciudad, donde destacan enormes pancartas con la imagen de Bad Bunny. El artista será protagonista de uno de los espectáculos de medio tiempo más esperados, al tratarse del primer repertorio completamente en español en un show del descanso del Super Bowl, un hito cultural dentro del evento deportivo.

En ese mismo recinto se concentran cientos de medios de comunicación internacionales, cadenas de televisión y creadores de contenido digital, que cubren las horas previas a la edición número 60 del Super Bowl. Las calles de San Francisco también ya muestran una notable presencia de aficionados de los Patriots y los Seahawks, que comenzaron a llegar desde el viernes.

Entre ellos se encuentran los padres del venezolano Andy Borregales, primer jugador de su país en disputar un Super Bowl. “Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien”, aseguró Vivian Martínez, madre del jugador.

“Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo”, añadió.

Como cada año, la liga organizó la denominada ‘NFL Experience’, con actividades para todas las edades, artículos de colección, espacios interactivos y zonas dedicadas al videojuego oficial Madden 2026, completando así el ambiente festivo en la antesala del partido.

