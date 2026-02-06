Super Bowl LX: padres de Andy Borregales dicen que es “un orgullo” para Venezuela

La historia del Super Bowl LX no solo se escribirá con jugadas espectaculares y emoción en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. También marcará un hito histórico para Venezuela: este domingo, Andy Borregales se convertirá en el primer jugador nacido en ese país en disputar un Super Bowl. Lo hará con los New England Patriots frente a los Seattle Seahawks, y su familia está viviendo cada momento con una mezcla de nervios y orgullo desbordante.

A dos días del partido más importante de su vida, los padres de Borregales, Vivian y Enrique, llegaron al aeropuerto de San Francisco procedentes de Miami. Se les ve vistiendo sudaderas de los Patriots con el número 36 de su hijo, así como el logo de la Universidad de Miami, donde Andy se forjó como pateador antes de llegar a la NFL. La emoción es palpable.

“Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien”, dijo Vivian Martínez, madre de Andy, según publicó la agencia EFE.

“Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo”, agregó.

Los Borregales no solo están orgullosos por el logro deportivo de su hijo, sino también por lo que significa para millones de venezolanos que lo siguen desde Caracas y otras ciudades. Y aunque sus padres estarán junto a él en el estadio, saben que la celebración también se vivirá con intensidad en su país natal.

“Por supuesto, toda la familia verá el partido por televisión, con seguridad. Me imagino que todo Venezuela por primera vez va a ver un juego de fútbol americano”, aseguró Vivian sobre cómo será la transmisión para sus seres queridos. “Y no por el show del descanso”, añadió con una sonrisa, aludiendo al espectáculo internacional que acompaña al Super Bowl.

La historia de Andy Borregales es una de esfuerzo y perseverancia. Nacido en Caracas en 2003 y seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft 2025, el pateador tuvo un rol decisivo en la temporada regular. Registró 134 puntos con 27 de 32 goles de campo y 53 de 55 puntos extra, lo que lo ubicó como uno de los novatos más productivos de la NFL en 2025, y le valió ser incluido en el equipo ideal de rookies.

Conversamos con el pateador de New England Patriots, el venezolano Andy Borregales, y nos contó para #Intercepción sobre la relación que lleva con su familia, sus gustos deportivos y pidió a los jóvenes que no decaigan en la lucha por sus metas. #SuperBowlLX #SuperBowl2026 #NFL pic.twitter.com/wgK9AfOikE — La Opinión (@LaOpinionLA) February 3, 2026

Su momento más emblemático llegó en la final de la Conferencia Americana, cuando Borregales convirtió el gol de campo que selló la victoria de los Patriots sobre los Denver Broncos, en un partido jugado bajo intensa nevada. Ese triunfo cimentó su lugar en el equipo y aseguró su pase al Super Bowl 60.

En Santa Clara, Andy tendrá el apoyo de su familia, amigos y la afición latina, que ve en él un referente que trasciende fronteras. Para sus padres, la clave del éxito radica en la fortaleza mental. “Todo está aquí, en la cabeza. Fortaleza mental, es lo único que él necesita. Es 90 por ciento en la cabeza y 10 por ciento en la pierna”, expresaron con convicción, reflejando la filosofía que ha guiado al pateador hacia el escenario más grande del deporte estadounidense.

