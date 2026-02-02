El Estadio Azteca recibirá juego de la NFL en 2026

La National Football League (NFL) confirmó su regreso a la Ciudad de México con un partido de temporada regular programado para 2026, que se disputará en el Estadio Azteca. El anuncio fue realizado este lunes por el comisionado Roger Goodell, quien destacó la importancia del mercado mexicano dentro de la estrategia de expansión internacional de la liga.

“Tenemos un anuncio muy importante ya que regresamos a la Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros aficionados mexicanos”, afirmó Goodell al oficializar la noticia. El directivo subrayó el vínculo histórico entre la NFL y el público mexicano, que ha respondido de manera masiva cada vez que el fútbol americano profesional ha cruzado la frontera.

La capital mexicana no recibe un partido de la NFL desde el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals. Desde entonces, la liga había manifestado su intención de mantener una presencia constante en México, pero las obras de remodelación del Estadio Azteca, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, impidieron que se celebraran nuevos encuentros a partir de 2023.

“El Estadio Azteca ha sido renovando para el Mundial, por lo que esta será una oportunidad para que regresemos. Nuestra ambición es ser tener una mayor trascendencia global”, señaló el comisionado, al explicar por qué el inmueble vuelve a estar en los planes de la liga.

México, pieza clave en la expansión internacional

De acuerdo con cifras de la propia NFL, México es el país con más aficionados al fútbol americano profesional fuera de Estados Unidos, con cerca de 40 millones de seguidores. Ese respaldo ha convertido al país en uno de los mercados prioritarios para la liga, que desde 2005 ha organizado seis partidos de temporada regular en el Estadio Azteca.

Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el anuncio responde a una expectativa que llevaba varios años en pausa. “Este es un momento emocionante para la NFL en México, y esperamos seguir aprovechando este impulso en los próximos años”, declaró.

Aunque aún no se ha dado a conocer el calendario ni los equipos participantes, Goodell reconoció públicamente que los San Francisco 49ers podrían ser uno de los conjuntos involucrados en el partido de 2026. “Estamos agradecidos con los 49ers por su participación en los partidos internacionales. Aún no hemos publicado el calendario, pero los 49ers desde el primer día levantaron la mano y han dicho que están listos. No tengo duda de que querrán participar”, dijo el comisionado.

El encuentro en la Ciudad de México formará parte de un ambicioso plan global para 2026. La NFL también confirmó que por segundo año consecutivo se disputará un partido en el Estadio Bernabéu de Madrid. Además, están programados juegos en el Melbourne Cricket Ground de Australia, con Los Angeles Rams como uno de los equipos participantes; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; en el FC Bayern Munich Arena de Múnich; y tres encuentros en Londres.

En total, serán nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, la cifra más alta en la historia de la liga. Goodell incluso adelantó que el objetivo a largo plazo es ampliar ese número. “La meta que debemos alcanzar es de 16 partidos, para que cada equipo juegue un partido de temporada regular cada temporada fuera”, concluyó.

