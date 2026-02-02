NFL celebrará juego en Francia por primera vez

La National Football League (NFL) confirmó este lunes que llevará un partido de temporada regular a París por primera vez en su historia, como parte del calendario de la campaña 2026. Los New Orleans Saints serán uno de los equipos participantes en este encuentro inaugural en suelo francés, que se disputará en el Stade de France, el principal recinto deportivo del país. El rival del conjunto de Nueva Orleans será anunciado más adelante por la liga.

“Traer un partido de la temporada regular a París en 2026 marca un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, al oficializar el anuncio. La declaración refuerza la estrategia que la liga ha venido desarrollando en los últimos años para consolidar su presencia fuera de Estados Unidos.

El propio Goodell subrayó la relevancia del escenario elegido para este debut. “Jugar nuestro primer partido de la temporada regular en el impresionante Stade de France, junto con los New Orleans Saints, subraya nuestras continuas ambiciones de crecimiento global y esperamos llevar la NFL a nuestra apasionada afición en Francia”, agregó el comisionado, destacando el interés creciente por el futbol americano en el país europeo.

Expansión internacional y el papel de los Saints

Desde la organización de los Saints, el anuncio fue recibido con entusiasmo. Gayle Benson, propietaria de la franquicia, remarcó el valor simbólico y cultural que tendrá el partido para la institución. “Estamos entusiasmados de haber sido seleccionados para jugar el primer partido de la temporada regular en Francia. Es un momento especial no sólo por la fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia, sino también porque competiremos ante una creciente afición de los Saints en París”, señaló Benson.

La elección de New Orleans no es casual. La franquicia ha sido una de las más activas en iniciativas internacionales y cuenta con vínculos históricos con la cultura francesa, un elemento que la NFL considera clave para fortalecer el impacto local del evento. Además, la liga busca que estos encuentros sirvan como plataforma para atraer nuevos seguidores y consolidar mercados emergentes.

El anuncio del juego en París se suma a otros compromisos internacionales ya confirmados para la temporada 2026. Más temprano, la NFL ratificó que, por segundo año consecutivo, se disputará un partido en Madrid, esta vez en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta decisión refuerza la apuesta de la liga por España como uno de los puntos estratégicos de su expansión en Europa.

La internacionalización del calendario también incluirá otros destinos. Para 2026, la NFL tiene previstos encuentros en Melbourne, Australia, en el Melbourne Cricket Ground, con Los Angeles Rams como uno de los equipos participantes. Asimismo, están confirmados partidos en Río de Janeiro, Brasil, en el Estadio Maracaná; en Múnich, Alemania, en el FC Bayern Munich Arena; y tres juegos en Londres.

Estos compromisos forman parte del plan de crecimiento global que la NFL ha impulsado en años recientes, con el objetivo de aumentar de manera gradual el número de partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos y ampliar su base de aficionados a nivel mundial.

Sigue leyendo:

· NFL Latino Youth Honors: los finalistas serán parte de la semana del Super Bowl

· Polémica por flyer de la NFL que “anticipó” Super Bowl entre Patriots y Seahawks

· Precios de boletos para el Super Bowl llegan hasta los $52,000 dólares