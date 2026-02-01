NFL Latino Youth Honors: los finalistas serán parte de la semana del Super Bowl

La semana del Super Bowl ha llegado y eso significa que en algunos días se conocerán a los ganadores nacionales del premio de los NFL Latino Youth Honors.

Los Latino Youth Honors son un esfuerzo conjunto de la Fundación de la Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés) y Procter & Gamble que tiene como misión general reconocer a los mejores estudiantes-atletas hispanos ‘seniors’ de preparatoria dedicados al deporte del fútbol americano o flag football.

Además de sus habilidades y logros en el campo deportivo y en el salón de clases (GPA mínimo de 3.0), los finalistas también son reconocidos por contribuir de manera significativa en sus comunidades. Cabe recordar que cada uno de los 32 equipos de la NFL postula a un candidato, lo cual le da un mayor realce a los NFL Latino Youth Honors.

El desenlace será el viernes previo al Super Bowl en la ciudad de San Francisco. Durante la semana, los ocho finalistas tomarán parte de diversas actividades enfocadas en orientación y recursos para poder perseguir una carrera en la industria deportiva.

Edward Jordan, de Jacksonville y nominado por los Jaguars, es uno de los ocho estudiantes-atletas que estarán la semana del Super Bowl en San Francisco como finalistas de los NFL Latino Youth Honors. Crédito: Chemistry | Cortesía

¿Quiénes son los finalistas de los NFL Latino Youth Honors de este año?

Los ocho finalistas de este año -uno por cada división de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) – son los siguientes:

Tatiana González – Frederick, Maryland, nominada por los Baltimore Ravens (AFC-Norte).

Edward Jordan IV – Jacksonville, Florida, nominado por los Jacksonville Jaguars (AFC-Sur).

Jasen López – Hollywood, Florida, nominado por los Miami Dolphins (AFC-Este).

Óscar Ríos – Downey, California, nominado por Los Angeles Chargers (AFC-Oeste).

Alayna Adamez – Cottage Grove, Minnesota, nominada por los Minnesota Vikings (NFC-Norte).

Will Berry – New Orleans, Louisiana, nominado por los New Orleans Saints (NFC-Sur).

Isabella Jubrey – Windsor, Connecticut, nominada por los NY Giants (NFC-Este).

Alissa Escutia – Salinas, California, nominada por los San Francisco 49ers (NFC-Oeste).

Alissa Escutia, de Salinas, California, fue nominada por los 49ers de San Francisco y ahora está entre los ocho finalistas de los NFL Latino Youth Honors. Crédito: Chemistry | Cortesía

Oportunidad para los finalistas de lograr crecimiento personal

Los organizadores de los Latino Youth Honors indicaron que los ganadores (un hombre y una mujer) recibirán cada quien una beca de $25,000 dólares para apoyar sus estudios universitarios, mientras que el resto de los finalistas recibirán $5,000.

Sophie Guitron, de Los Ángeles, fue ganadora del premio hace un año en New Orleans. Además de su beca académica, la perseverante jugadora de flag football se dio a conocer al grado de tomar parte de una campaña publicitaria de la NFL para impulsar ese deporte.

Como un dato alentador, cuatro de los ocho finalistas de este año han aceptado becas para jugar fútbol americano colegial.

“En el corazón de los NFL Latino Youth Honors está nuestra misión de empoderar y elevar a la siguiente generación”, dijo en un comunicado Marissa Solís, vicepresidenta global de marca y consumo de mercado de la NFL.

Logo oficial de los Latino Youth Honors de la NFL. Los ganadores se conocerán en la antesala del Super Bowl LX en San Francisco. Crédito: NFL | Cortesía

