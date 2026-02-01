NFL Latino Youth Honors: los finalistas serán parte de la semana del Super Bowl
Ocho jóvenes ejemplares dentro y fuera de la cancha aspiran a beca de $25,000 dólares y oportunidades de crecimiento personal con los NFL Latino Youth Honors
La semana del Super Bowl ha llegado y eso significa que en algunos días se conocerán a los ganadores nacionales del premio de los NFL Latino Youth Honors.
Los Latino Youth Honors son un esfuerzo conjunto de la Fundación de la Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés) y Procter & Gamble que tiene como misión general reconocer a los mejores estudiantes-atletas hispanos ‘seniors’ de preparatoria dedicados al deporte del fútbol americano o flag football.
Además de sus habilidades y logros en el campo deportivo y en el salón de clases (GPA mínimo de 3.0), los finalistas también son reconocidos por contribuir de manera significativa en sus comunidades. Cabe recordar que cada uno de los 32 equipos de la NFL postula a un candidato, lo cual le da un mayor realce a los NFL Latino Youth Honors.
El desenlace será el viernes previo al Super Bowl en la ciudad de San Francisco. Durante la semana, los ocho finalistas tomarán parte de diversas actividades enfocadas en orientación y recursos para poder perseguir una carrera en la industria deportiva.
¿Quiénes son los finalistas de los NFL Latino Youth Honors de este año?
Los ocho finalistas de este año -uno por cada división de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) – son los siguientes:
Tatiana González – Frederick, Maryland, nominada por los Baltimore Ravens (AFC-Norte).
Edward Jordan IV – Jacksonville, Florida, nominado por los Jacksonville Jaguars (AFC-Sur).
Jasen López – Hollywood, Florida, nominado por los Miami Dolphins (AFC-Este).
Óscar Ríos – Downey, California, nominado por Los Angeles Chargers (AFC-Oeste).
Alayna Adamez – Cottage Grove, Minnesota, nominada por los Minnesota Vikings (NFC-Norte).
Will Berry – New Orleans, Louisiana, nominado por los New Orleans Saints (NFC-Sur).
Isabella Jubrey – Windsor, Connecticut, nominada por los NY Giants (NFC-Este).
Alissa Escutia – Salinas, California, nominada por los San Francisco 49ers (NFC-Oeste).
Oportunidad para los finalistas de lograr crecimiento personal
Los organizadores de los Latino Youth Honors indicaron que los ganadores (un hombre y una mujer) recibirán cada quien una beca de $25,000 dólares para apoyar sus estudios universitarios, mientras que el resto de los finalistas recibirán $5,000.
Sophie Guitron, de Los Ángeles, fue ganadora del premio hace un año en New Orleans. Además de su beca académica, la perseverante jugadora de flag football se dio a conocer al grado de tomar parte de una campaña publicitaria de la NFL para impulsar ese deporte.
Como un dato alentador, cuatro de los ocho finalistas de este año han aceptado becas para jugar fútbol americano colegial.
“En el corazón de los NFL Latino Youth Honors está nuestra misión de empoderar y elevar a la siguiente generación”, dijo en un comunicado Marissa Solís, vicepresidenta global de marca y consumo de mercado de la NFL.
