La semana de Fernando Mendoza: shows de TV, bobblehead y el esperado anuncio

La semana de Fernando Mendoza comenzó con él ganando el campeonato nacional del fútbol americano colegial, siguió con visitas a programas de televisión y finalmente incluyó su anuncio de que está listo para ir a la NFL.

“Vamos a trabajar. Anuncio con humildad que me declaro oficialmente para el Draft de la NFL de 2026″, dijo en una publicación de Instagram Mendoza, el quarterback de sangre cubana que tuvo una temporada histórica con la Universidad de Indiana.

Mendoza, de 22 años, es considerado por los expertos el gran favorito para ser elegido con la primera selección del Draft. Se espera que los Raiders de Las Vegas, el peor equipo de la temporada 2025 de la NFL, lo escojan la noche del 23 de abril en la ciudad de Pittsburgh, sede del evento.

El lunes pasado en la cancha del Hard Rock Stadium, donde Mendoza guió a los Hoosiers de Indiana al triunfo sobre los Hurricanes de Miami, estuvieron presentes Mark Davis, dueño mayoritario de los Raiders, así como Tom Brady, quien es uno de los dueños minoritarios de la franquicia y cuya influencia en la organización aumentará este año.

Si no ocurre nada extraordinario, Fernando Mendoza será el quarterback de los Raiders la próxima temporada, aunque los NY Jets y los Arizona Cardinals, que tienen las selecciones 2 y 3 del Draft, también necesitan nuevo quarterback.

Fernando Mendoza en shows nacionales de TV

Tras obtener el título colegial el lunes, Mendoza fue invitado a varios programas de televisión. Su participación en el show de Jimmy Fallon del jueves resultó divertida con la simpatía que caracteriza al joven hombre nacido en Boston y criado en Miami.

Tras hablar sobre el campeonato de Indiana y su espectacular carrera de touchdown en el cuarto periodo, Mendoza demostró su puntería al lanzar el ovoide para romper discos lanzados al aire por Fallon.

Fresh off @IndianaFootball’s historic college football championship win, 2025 Heisman Trophy Winner Fernando Mendoza crashes Jimmy’s monologue to break some more records! #FallonTonight pic.twitter.com/FuzF2M5IKB — The Tonight Show (@FallonTonight) January 23, 2026

Luego el viernes, Mendoza asistió al show CBS Mornings para platicar con Nate Burleson y otros conductores acerca de su decisión de dejar las filas de Indiana no obstante lo lucrativo que es ahora mantenerse en el fútbol americano colegial.

“Es un mundo loco ahora, Nate. Sin embargo, mis padres, mentores y entrenadores me dijeron: ‘Hey, es tiempo de irte’, empujándome un poco”, dijo el quarterback en el estudio de CBS.

Cuando una de las conductoras interrumpió para preguntarle a Mendoza si está listo para la NFL, él respondió: “No sé si estoy listo. Se requiere de nuevas habilidades. Necesitas tener tu juego mental y tu juego físico en otro nivel. El colegial fue grandioso, pero la NFL es una monstruosidad. Es un nuevo juego. Necesito mejorar mucho, sin embargo, la gente a mi alrededor dice que estoy listo”.

Imagen de la figura coleccionable tipo “bobblehead” del touchdown de Fernando Mendoza en la final colegial contra Miami. Crédito: National Bobblehead Hall of Fame | Cortesía

Figura ‘bobblehead’ del icónico touchdown de Mendoza

Convertido en el hombre del momento a nivel nacional tras su gran campaña, la cual incluyó el Trofeo Heisman como el jugador colegial más destacado y una temporada invicta (16-0) y llena de proezas, Fernando Mendoza tendrá su propia figura coleccionable de la imagen más memorable del partido de campeonato en Miami.

El National Bobblehead Hall of Fame and Museum reveló el jueves una pieza oficial que muestra a Mendoza lanzándose para su carrera de anotación de la final colegial.

“Los bobbleheads del campeonato de los Hoosiers ya están a paso de quebrar récords previos de venta de bobbleheads de campeonato colegial”, dijo un comunicado del mencionado recinto. “Y anticipamos que el bobblehead de Fernando Mendoza lanzándose para el touchdown será uno de los más populares que jamás hayamos ofrecido“.

La figura coleccionable será entregada en agosto, pero ya se pueden hacer pedidos con un costo de $40 dólares más gastos de envío. El salón de la fama de las figuras bobblehead fue abierto al público en 2019 y se localiza en Milwaukee.

