¿Quiénes son los favoritos para llegar al Super Bowl LX? Así están las apuestas

Es semana de partidos de campeonato en la NFL. Este domingo por la noche se conocerán los dos equipos que jugarán en el Super Bowl LX el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La primera final de conferencia será entre los Broncos de Denver y los Patriots de New England por el título de la Conferencia Americana el domingo a las 3 pm Este/12 pm PT en el Empower Field de la capital de Colorado.

Unas horas después, los Seahawks de Seattle recibirán a los Rams de Los Ángeles por la corona de la Conferencia Nacional con kickoff programado a las 6:30 pm Este/3:30 pm PT en el Lumen Field. Estos equipos extenderán su intensa rivalidad divisional con un tercer y definitivo duelo en la temporada estando en juego el boleto al Super Bowl.

Patriots son favoritos para llegar al Super Bowl por la AFC

En el Juego de Campeonato de la AFC, los Patriots son favoritos por 4.5 y hasta 5 puntos sobre los Broncos a pesar de ser el equipo visitante. Ambos conjuntos tuvieron récord de 14-3 en la temporada regular, pero Denver obtuvo la ventaja de la localía por mejor récord contra rivales en común (una derrota de New England ante los Raiders de Las Vegas, a quienes Denver venció dos veces, es lo que marcó la diferencia).

En la ronda de comodines, los Pats vencieron a los Chargers de Los Ángeles 16-3 y en la ronda divisional derrotaron a los Texans de Houston 28-16. Los Broncos descansaron en la ronda de comodines y luego se impusieron en juego dramático a los Bills de Buffalo en la ronda divisional 33-30 en tiempo extra.

Sin embargo, el quarterback titular de Denver, Bo Nix, sufrió una extraña fractura de tobillo casi al final del partido y quedó descartado. Jarrett Stidham, quien no ha lanzado un pase oficial desde la temporada de 2023, abrirá por los Broncos el domingo.

Se han enfrentado cinco veces en playoffs, cuatro de ellas en Denver y los Pats aún buscan su primer triunfo de postemporada en la Ciudad de la Milla. Esas derrotas incluyeron las finales de conferencia de las campañas de 2013 y 2015.

Seahawks son ligeros favoritos para ganar la NFC

En el Juego de Campeonato de la NFC, los Seahawks han sido marcados como favoritos por 2.5 puntos sobre Los Ángeles. Básicamente, ese momio de parte de los expertos se debe a la ventaja de la localía.

Seattle obtuvo la siembra No. 1 de la NFC gracias en gran parte a su improbable triunfo sobre los Rams en la Semana 16 de la campaña, cuando remontaron 16 puntos en el cuarto periodo para más tarde ganar 38-37 en tiempo extra al jugarse exitosamente una conversión de dos puntos en vez de ir por el empate.

Derrotados en ese crucial partido, los Rams terminaron como equipo comodín. Pero el equipo de Sean McVay lo ha hecho bien jugando lejos de casa: ganó en la ronda de comodines sobre Carolina por 34-31 y en la ronda divisional en el frío de Chicago 20-17 en una tremenda batalla defensiva definida en tiempo extra.

Los Ángeles derrotó a Seattle 21-19 en el primer choque entre ellos en la campaña antes del partido de locura que se les escapó de las manos. La paridad entre ellos es asombrosa a lo largo de la historia: los Seahawks tiene 29 ganados con 1,223 puntos y los Rams tienen 28 triunfos con 1,222 puntos. Se han enfrentado dos veces en playoffs -ambas en Seattle- con sendas victorias para L.A.

Seattle alcanzó la final de conferencia al aplastar a los 49ers de San Francisco y dejar la mesa puesta para el partido del año, uno que muchos consideran el duelo entre los dos mejores equipos de la NFL.

